15.03.2019, 12:11

”Мы не хотим возвращаться в Эстонию, где людей дискриминируют по цвету кожи или сексуальной ориентации”. Проживающая за границей молодежь выступила с обращением

 (83)
rus.delfi.ee
EST 24
”Мы не хотим возвращаться в Эстонию, где людей дискриминируют по цвету кожи или сексуальной ориентации”. Проживающая за границей молодежь выступила с обращением
Noored streigivad ka Eestis. Riigikogu ees toimub kliimastreikFoto: Andres Putting

85 молодых людей, которые учатся или работают за границей, выступили с совместным обращением к Юри Ратасу, Марту Хельме и Хелиру-Валдору Сеэдеру.

”Последние события, происходящие на политическом ландшафте Эстонии, вызывают у нас беспокойство. Мы беспокоимся, поскольку видим, что может произойти, если EKRE войдет в правительство. На основании взглядов и целей EKRE можно легко сделать выводы о том, что они, находясь в правительстве, могут сделать с дорогой нам всем Эстонией”.

”Мы не хотим возвращаться в Эстонию, которая находится в противоречии с основами либеральной демократии и европейскими ценностями. Принципы правового государства и разделения властей — это не просто набор слов. Это действительно необходимые принципы, выработанные и проверенные с развитием цивилизации. Их цель состоит в том, чтобы исключить сосредоточение власти в руках одного человека или группы. И поверьте нам, мы за границей видели, насколько хорошо могут работать вместе люди, если им предоставят такую возможность. Но также хорошо мы знаем, как слаженно могут эстонцы действовать вместе. Взять хотя бы грядущую 150-ю годовщину певческого праздника и все то, чего достигли традиции певческих праздников. Почему в этот раз должно быть по-другому? Кроме того, Эстонии нельзя ни в коем случае изолироваться от международных организаций, поскольку вместе всегда лучше, а, оставшись одни, мы окажемся отрезанными от всех хороших идей, которые рождаются в ходе совместной деятельности”.

”Мы не хотим возвращаться в Эстонию, где людей дискриминируют по цвету их кожи или сексуальной ориентации. Мы не хотим, чтобы в правительстве Эстонии были люди, которые зациклены на том, что Эстония должны быть белой страной. […] Мы не должны сужать определения ”эстонскости”: важны не цвет кожи и волос, а забота об Эстонии, знание культуры и традиций нашей страны и работа на благо Эстонского государства и народа”.

”Мы не хотим жить в государстве, которое не разрешает людям выбирать подходящую им форму сожительства. Такие выборы всегда очень личные, поэтому государство не должно предписывать, с кем заключать брак. Важно, чтобы люди были довольны и радостны”.

”Мы не хотим, чтобы правительственном кабинете Эстонии были люди, отрицающие, что в климатических изменения виноват человек, и не работающие во имя того, чтобы уменьшить выбросы”.

”Так что если вы так обеспокоены демографической проблемой, то должны посмотреть в зеркале, поскольку именно Ваши поступки заставляют многих эстонцев покидать Эстонию”.

Читайте также: