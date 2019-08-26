"Мы не должны пускать в страну гостей, которых не хотим здесь видеть". RusDelfi пообщался с участником пикета в поддержку коалиции

”Он справляется. Вижу его всегда. Я был на его выступлениях в Нарве, Тарту, Валга, Таллинне — он всегда говорит одно и тоже, не подстраивается под аудиторию. Не хочет кого-то обмануть. У него последовательная риторика”, — считает он.

Основной пункт, по которому Всеволод солидарен с Ратасом, это позиция в отношении традиционной семьи. ”Первое, конечно, это семья. Мы должны поддерживать институт семьи в Эстонии. Ратас выступает именно за это, — сказал член Центристской партии Юргенсон в оправдание своему партийному начальнику.

— Второе достижение премьера, это удачное председательство в ЕС (в 2017 году — ред.). Далее, позиция по приезжим. Мы не должны пускать в страну гостей, которых не хотим здесь видеть. Я имею ввиду не НАТО и европейских партнеров. Я говорю про мигрантов. Никто не хочет, чтобы у нас здесь насиловали женщин. Как, например, в Финляндии, где высокий процент изнасилований, после приезда беженцев”.

Keskerakonna meeleavaldus Jüri Ratase toetuseks Foto: Madis Veltman

Но критиковать правительство тоже есть за что. Это ситуация с закрытие роддома в Валга. Также инвестирование в фильм Кристофера Нолана. ”Это проект Голливуда, они заработают на этом, не мы. Лучше бы мы сняли несколько эстонских фильмов, и чтобы их снимали наши люди. Плюс Ида-вирумаа. Нужно больше сделать для этого региона. Вкладывать в порт Силламяэ, необходимо увеличить количество рабочих мест, также поддерживать энергетиков”, — подчеркнул Всеволод.

— Быть премьер-министром — сложно. К этой работе нужно быть готовым. Ратас готов. Он долго шел к этой должности, был мэром, вице-председателем Рийгикогу. Он делает даже лучше, чем может”.