"Мы не должны пускать в страну гостей, которых не хотим здесь видеть". RusDelfi пообщался с участником пикета в поддержку коалиции

Всеволод Юргенсон (член Центристской партии) поддержал премьер-министра Юри Ратаса на сегодняшнем пикете. RusDelfi узнал от Всеволода, почему в Финляндии вырос процент изнасилований, и куда нужно было направить деньги, которые выделили голливудскому режиссеру Кристоферу Нолану.
”Я переживал, что многие не придут к Рийгикогу, так как начало было в 8 утра — это рано. Я сам поздно встаю. Если бы было в 14 часов — это комфортнее. Но пришло много народу. Увидел многих знакомых, друзей. Коллег по Центристской партии из разных районов”, — кратко рассказал Юргенсон о том, что происходило сегодня возле парламента. По его словам, туристы также интересовались, что происходит, но негативно не реагировали.
В последнее время в сторону Юри Ратаса чаще можно услышать критику, чем похвалу. Партия Реформ, соцдемы и Раймонд Кальюлайд готовятся выразить вотум недоверия премьеру в эту пятницу. По их словам, лидер центристов некомпетентен и не способен руководить государством. В частности, он не контролирует министров (Марта и Мартина Хельме), создает негативный имидж Эстонии и другое.
Всеволод Юргенсон не согласен с критикой от партии Реформ и со словами, что Ратас плохой руководитель.
”Он справляется. Вижу его всегда. Я был на его выступлениях в Нарве, Тарту, Валга, Таллинне — он всегда говорит одно и тоже, не подстраивается под аудиторию. Не хочет кого-то обмануть. У него последовательная риторика”, — считает он.
Основной пункт, по которому Всеволод солидарен с Ратасом, это позиция в отношении традиционной семьи. ”Первое, конечно, это семья. Мы должны поддерживать институт семьи в Эстонии. Ратас выступает именно за это, — сказал член Центристской партии Юргенсон в оправдание своему партийному начальнику.
— Второе достижение премьера, это удачное председательство в ЕС (в 2017 году — ред.). Далее, позиция по приезжим. Мы не должны пускать в страну гостей, которых не хотим здесь видеть. Я имею ввиду не НАТО и европейских партнеров. Я говорю про мигрантов. Никто не хочет, чтобы у нас здесь насиловали женщин. Как, например, в Финляндии, где высокий процент изнасилований, после приезда беженцев”.
Но критиковать правительство тоже есть за что. Это ситуация с закрытие роддома в Валга. Также инвестирование в фильм Кристофера Нолана. ”Это проект Голливуда, они заработают на этом, не мы. Лучше бы мы сняли несколько эстонских фильмов, и чтобы их снимали наши люди. Плюс Ида-вирумаа. Нужно больше сделать для этого региона. Вкладывать в порт Силламяэ, необходимо увеличить количество рабочих мест, также поддерживать энергетиков”, — подчеркнул Всеволод.
— Быть премьер-министром — сложно. К этой работе нужно быть готовым. Ратас готов. Он долго шел к этой должности, был мэром, вице-председателем Рийгикогу. Он делает даже лучше, чем может”.
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