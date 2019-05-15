"Мы достигли консенсуса". Ратас заявил об отсутствии территориальных претензий к России(141)
Эстония признает существующую границу с РФ. Об этом премьер-министр страны Юри Ратас заявил в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Эстония признает существующую границу с РФ. Об этом премьер-министр страны Юри Ратас заявил в среду, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Эстония уже начала строить границу с Россией по нынешней контрольной линии", — сказал он на пресс-конференции в Риге. По его словам, в этом вопросе Таллинн и Москва "достигли консенсуса".
"Конечно, Тартуский мирный договор очень важен для Эстонии, — добавил Ратас, который в среду совершает первый визит в Ригу в качестве главы нового правительства. — Но в то же время мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня".
На прошлой неделе спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Пыллуаас добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права.
Как пояснил ранее ТАСС российский дипломатический источник, территории, о которых, вероятно, говорит Пыллуаас , включают Ивангород, а также часть Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.
Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, отправлен на ратификацию в парламенты обеих стран.
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