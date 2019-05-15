"Мы достигли консенсуса". Ратас заявил об отсутствии территориальных претензий к России

"Эстония уже начала строить границу с Россией по нынешней контрольной линии", — сказал он на пресс-конференции в Риге. По его словам, в этом вопросе Таллинн и Москва "достигли консенсуса".

"Конечно, Тартуский мирный договор очень важен для Эстонии, — добавил Ратас, который в среду совершает первый визит в Ригу в качестве главы нового правительства. — Но в то же время мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня".

На прошлой неделе спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас (EKRE) заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории. Пыллуаас добавил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права.