"Мы должны простить их некомпетентность". Керсти Кальюлайд извинилась перед украинцами за EKRE и пообещала твердость в отношении России

"Не думаю, что это произойдет. Нет оснований для этого. Да, состоялся обмен пленными, но все понимают, что это только первый шаг, и впереди — долгий путь. Крым до сих пор оккупирован. Война продолжается. Все эти проблемы должны быть решены.

С самого начала действия санкций мы постоянно слышим: окей, сейчас легко получилось их продолжить, но в следующий раз может будет значительно сложнее. Но на самом деле это каждый раз непросто! Каждый раз надо провести кучу работы, объяснять, убеждать, и мы это делаем. В конце концов, это для ЕС не только вопрос Украины, это — вопрос принципа. Это — красная линия.

После российско-грузинской войны за каких-то три месяца Европа вернулись к привычным отношениям с Россией, и это была огромная ошибка. Это вызвало лавину, результатом которой стала аннексия Крыма.

Тогда Россия получила основания считать: окей, сейчас они что-то против нас говорят, но через три месяца это все прекратится. И это действительно прекратилось! Спустя три года после войны с Грузией Россия уже вела с ЕС переговоры о безвизовом режиме!

Мы в Европе поняли свою ошибку и вынесли урок. На этот раз мы не сможем сказать: "окей, в 2014 году произошло что-то нехорошее, но давайте идти дальше". Если мы проглотили Грузию, если проглотим Крым, то будет следующая красная линия, которую пересечет Россия", - сказала глава эстонского государства.

"Нет однозначного консенсуса по поводу того, являются ли санкции эффективными. Лично я считаю, что они работают, ведь мы не видим дальнейших шагов российских войск. Да, не все разделяют это мнение, приходится убеждать в этом", - признала Кальюлайд.

В заключение интервью президент Эстонии рассказала, чем отличается Украина от других республик бывшего СССР.

"Когда общаюсь с европейскими партнерами, всегда говорю: Украина особенная. У вас невероятно сильное гражданское общество, которое не стоит недооценивать. Именно поэтому вы отличаетесь от всех государств, которые когда-то были в составе Советского Союза. Во всех других бывших республиках СССР, за исключением государств Балтии, не хватает свободных медиа, не хватает демократии, из-за чего им не хватает почвы для построения свободного государства, для рыночных реформ. А в Украине это есть! Именно ваше общество является движущей силой вашего государства".

"Но если свобода вашего общества не будет сопровождаться реальными изменениями, если мы не будем видеть реального прогресса в борьбе с коррупцией — вы не получите двух вещей: экономического роста и роста поддержки Запада", - предупредила Кальюлайд.