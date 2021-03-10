"Мы должны поддерживать Украину и держать в центре внимания Беларусь". Главы МИД стран Балтии встретились в Таллинне с британским коллегой

Сегодня в Таллинн с визитом прибыл министр иностранных дел Соединенного королевства Доминик Рааб. В среду вечером с ним встретились главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы: Эва-Мариа Лийметс, Эдгар Ринкевичс и Габриэлюс Ландсбергис.
На встрече обсуждались возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии. Речь шла о европейской безопасности, обсуждались вопросы, связанные с Россией, Украиной, Беларусью.
По итогам встречи министры приняли совместное заявление, в котором отметили приверженность борьбе за демократические ценности, обеспечение прав человека, а также борьбе с климатическими изменениями.
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