"Мы должны поддерживать Украину и держать в центре внимания Беларусь". Главы МИД стран Балтии встретились в Таллинне с британским коллегой

На встрече обсуждались возможности более тесного сотрудничества между Великобританией и странами Балтии. Речь шла о европейской безопасности, обсуждались вопросы, связанные с Россией, Украиной, Беларусью.

По итогам встречи министры приняли совместное заявление, в котором отметили приверженность борьбе за демократические ценности, обеспечение прав человека, а также борьбе с климатическими изменениями.