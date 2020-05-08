08.05.2020, 12:10

"Мы должны быть готовы и к цунами”. Второй волны эпидемии коронавируса Эстонии не избежать. Но многое зависит от населения

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Райво Поом
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"Мы должны быть готовы и к цунами”. Второй волны эпидемии коронавируса Эстонии не избежать. Но многое зависит от населения
Uue viirusepuhangu saabumine on ekspertide sõnul ülimalt tõenäoline. Nüüd tuleb aega kasutada selleks, et ennast eri stsenaariumideks võimalikult hästi ette valmistada.Foto: Andres Putting

Со следующей недели правительство планирует проведение дискуссий между различными сферами. Будет обсуждаться как возможный рост заболеваемости во время ослабления ограничений, так и возможная новая волна эпидемии осенью, пишет Eesti Päevaleht.

Необходимо, чтобы все сферы во главе с их министрами — здравоохранение, социальная защита, внутренняя безопасность, экономика, внешняя политика и прочее — еще раз оценили свои планы.

На самом деле подготовка к новой волне или новым случаям по окончании чрезвычайного положения идет уже сейчас. В Рийгикогу обсуждается пакет поправок, разрешающих Департаменту здоровья и без объявления чрезвычайного положения реагировать на новые очаги заболевания: закрывать учреждения, запрещать собрания и т.д.

В более широком смысле правительство сосредоточено не только на угрозе новой волны коронавируса, но и на борьбе с различными кризисами в целом.

Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что от него ожидают плана по обеспечению готовности подведомственной ему отрасли в том числе на случай второй волны вируса.

”Я отвечаю за средства индивидуальной защиты. Я лучше всего разбираюсь в теме, компоную потребности публичного сектора. 14 мая представлю этот план кабмину”, — сказал Ааб и добавил, что сейчас потребности публичного сектора обеспечены как минимум до конца июня.

По его словам, уже сейчас ясно, что средств защиты ушло не так много, как предполагали ранее: ”Какое-то время мы ориентировались на расходы апреля, когда был пик. Но сейчас их уходит меньше, так что ничего ужасного. Если что-то останется, то пусть останется про запас”.

Говоря о подготовке к осени, министр сказал, что по его плану все учреждения, в том числе частный сектор, должны обеспечить себе месячный запас средств индивидуальной защиты. Государство со свей стороны обеспечит запас еще на месяц, и этого должно хватить. Каким именно будет соотношение ”учреждение-государство” пока не решено.

Также, пояснил Ааб, со стороны государства было бы разумно повременить с осенним заказом, поскольку летом цены, скорее всего, снизятся.

Министр экономики Таави Аас отметил, что пока говорить об осени рано. Он сказал, что многие отрасли экономики уже получили свой удар от кризиса: туризм, отели, судоходство, кафе, рестораны. ”Вряд ли кто-то думает, что к осени внешний туризм восстановится. Трудно ожидать, что он вообще когда-либо восстановится до прежних объемов. Скорее, сейчас будет наблюдаться сосредоточенность на внутреннем рынке, но осенью и эти объемы уменьшатся”.

Что касается авиасообщения, то, по словам Ааса, нынешних мер должно хватить по крайней мере до середины следующего года. ”Конечно, если наступит вторая волна и все опять закроют, ситуация осложнится”.
Аас отметил, что денег не так много, чтобы можно было раздавать их бесконечно. ”Но если придет вторая волна, то Эстонии на руку, что ее долговая нагрузка по сравнению с остальными по-прежнему небольшая. С этой точки зрения нам, конечно же, будет легче”.

"Вирус никуда не денется"

По словам руководителя отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартина Кадая, осведомленность о коронавируса высокая как на государственном, так и общественном уровне, и государство готово привести системы мониторинга в повышенную готовность сразу, как заболеваемость начнет расти.

Исходя из текущей ситуации, Кадай считает, что COVID-19 продолжит распространяться т. н. волнами, но их агрессивность во времени будет снижаться. За весной 2020 года последует ряд менее интенсивных волн летом и далее в течение двух последующих лет. В этом случае будет необходимо с определенной периодичностью внедрять умеренные ограничения, ослабляя их постепенно в течение двух лет.

”Мы можем повлиять на наше поведение, но мы не можем повлиять на то, как будет вести себя вирус. […] Сегодня мы предполагаем, что с большой долей вероятности вирус никуда не денется и здесь нужно найти в обществе баланс”, — отметил специалист.

Тем временем правительство уже направило в Рийгикогу законопроект, существенно расширяющий полномочия Департамента здоровья и самого правительства и позволяющий устанавливать ограничения и без объявления чрезвычайного положения.

По словам Кадая, по одному из сценариев эпидемиологических волн как таковых не будет, но будут отдельные случаи. ”Чтобы это не вышло из-под контроля, нужно будет действовать незамедлительно. Иными словами: если на одном конце Эстонии в каком-то коллективе будет зафиксировано заражение, то мы сможем не закрывать все, а заняться конкретной проблемой”, — отметил он, приведя в пример общежитие Тартуского университета, которое сразу же при выявлении опасности было закрыто на карантин.

Член правления союза семейных врачей Арго Лятт сказал, что было бы наивно полагать, что второй волны не будет: ”Я соглашусь с Мартином Кадаем, что мы должны быть готовы и к цунами”. Он отметил, что сейчас заболеваемость в стране действительно относительно низкая, но только благодаря государству, которое установило ограничения.

К нынешней пандемии не было готово ни государство, ни Департамент здоровья, ни семейные врачи. Например, не хватало средств индивидуальной защиты. ”Их была лишь горстка. Мы не могли предположить, что этот вирус настолько серьезный. К счастью, у нас не произошло того, что произошло в Испании, Италии, Франции и происходит сейчас в России”, — отметил он и добавил, что в Эстонии или хотя бы в Прибалтике в целом нужно открыть подразделение по производству средств индивидуальной защиты.

Оптимистичные прогнозы

В подготовке ко второй волне государство раздало центрам семейных врачей средства защиты, но и сами центры должны внести свой вклад. В начале пандемии руководство союза (на самом деле этим должен был заниматься Департамент здоровья, но нагрузка на него и так свалилась огромная) разработало инструкции по борьбе с SARS-CoV-2 и COVID-19, так что на случай новой вспышки рекомендации уже имеются. По оценке Лятта, новую волну следует ожидать где-то в середине октября. ”В Италии и Испании ситуация усугубилась по большей части потому, что медицинские учреждения остались открытыми и многие заразились там”, — отметил он.

”Мы готовы к осени. Большие учения пройдены и большинство семейных врачей уже имели дело с COVID-позитивными пациентами. Этот кризис многому нас научил и даже в каком-то смысле был полезен первому уровню, поскольку некоторые проекты, которые годами не находили решения, пришлось быстро довести до конца, а многое еще в процессе. Например, мы получили технические решения для облегчения нашей работы”, — отметил Лятт.

По словам руководителя службы инфекционного контроля региональной больницы Майта Алтметса, поскольку вирус никуда не делся, с ослаблением ограничений имеется вероятность роста заболеваемости, как это произошло и в других странах. ”Масштабы распространения и количество заболевших зависит от того, насколько хорошо и быстро мы сумеем выявить новых зараженных и их контакты. Существенного роста следует ожидать и с упразднением ограничений относительно путешествий”.

Алтметс отметил, что люди могут внести существенный вклад в борьбу с эпидемией, если будут тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком, чистить поверхности общего пользования, например, дверные ручки и т. д., не ходить больными на работу, в магазин и на массовые мероприятия.

По словам председателя правления региональной больницы Агриса Пеэду, вторая волна будет обязательно. ”Однако прогнозы показывают, что она будет мягче первой. Так ли это будет на самом деле, зависит от того, как жители Эстонии будут следовать ограничениям в летний период. Люди не должны терять бдительность и не посещать многолюдные места, должны мыть руки и дезинфицировать их”, - подчеркнул специалист.

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