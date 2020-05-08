"Мы должны быть готовы и к цунами”. Второй волны эпидемии коронавируса Эстонии не избежать. Но многое зависит от населения

Необходимо, чтобы все сферы во главе с их министрами — здравоохранение, социальная защита, внутренняя безопасность, экономика, внешняя политика и прочее — еще раз оценили свои планы.

На самом деле подготовка к новой волне или новым случаям по окончании чрезвычайного положения идет уже сейчас. В Рийгикогу обсуждается пакет поправок, разрешающих Департаменту здоровья и без объявления чрезвычайного положения реагировать на новые очаги заболевания: закрывать учреждения, запрещать собрания и т.д.

В более широком смысле правительство сосредоточено не только на угрозе новой волны коронавируса, но и на борьбе с различными кризисами в целом.

Министр государственного управления Яак Ааб сказал, что от него ожидают плана по обеспечению готовности подведомственной ему отрасли в том числе на случай второй волны вируса.

”Я отвечаю за средства индивидуальной защиты. Я лучше всего разбираюсь в теме, компоную потребности публичного сектора. 14 мая представлю этот план кабмину”, — сказал Ааб и добавил, что сейчас потребности публичного сектора обеспечены как минимум до конца июня.

По его словам, уже сейчас ясно, что средств защиты ушло не так много, как предполагали ранее: ”Какое-то время мы ориентировались на расходы апреля, когда был пик. Но сейчас их уходит меньше, так что ничего ужасного. Если что-то останется, то пусть останется про запас”.

Говоря о подготовке к осени, министр сказал, что по его плану все учреждения, в том числе частный сектор, должны обеспечить себе месячный запас средств индивидуальной защиты. Государство со свей стороны обеспечит запас еще на месяц, и этого должно хватить. Каким именно будет соотношение ”учреждение-государство” пока не решено.

Также, пояснил Ааб, со стороны государства было бы разумно повременить с осенним заказом, поскольку летом цены, скорее всего, снизятся.

Министр экономики Таави Аас отметил, что пока говорить об осени рано. Он сказал, что многие отрасли экономики уже получили свой удар от кризиса: туризм, отели, судоходство, кафе, рестораны. ”Вряд ли кто-то думает, что к осени внешний туризм восстановится. Трудно ожидать, что он вообще когда-либо восстановится до прежних объемов. Скорее, сейчас будет наблюдаться сосредоточенность на внутреннем рынке, но осенью и эти объемы уменьшатся”.