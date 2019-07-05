МВД запретил бы предвыборную рекламу только в помещении для голосования

Министерство юстиции в проекте изменений в Закон о выборах сделало замечание, что следует запретить предвыборную агитацию в помещении для выборов и тех помещениях, которые нужно пройти, чтобы попасть в кабину для голосования.

МВД отмечает, что раньше люди ходили голосовать в зданиях школ и волостных управ, сегодня — также в торговых центрах. К тому же люди теперь голосуют по интернету, и нельзя гарантировать, что они не сталкиваются с предвыборной агитацией.

В письме за подписью министра Марта Хельме говорится, что содержащееся в пояснительной записке к законопроекту предложение запретить предвыборную рекламу «в помещениях для голосования и в непосредственной близости» допускает различное толкование.

По этой причине МВД рекомендует запретить предвыборную рекламу исключительно в помещениях для голосования.