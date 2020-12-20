МВД выпустило инструкции для участников рождественских богослужений

По словам министра народонаселения Рийны Солман, этот документ показывает эффективность сотрудничества государственных учреждений и объединений верующих, целью которого является снижение риска заражения перед рождеством, когда в церквях многолюднее, чем обычно.

”Подготовлен жизненно важный для объединений верующих и приходов конкретный вспомогательный материал,” — сказала Рийна Солман, подчеркнув важность того, что к разработке инструкций были привлечены сотрудники департамента здравоохранения, медики и сами церкви. Инструкция будет направлена всем приходам и религиозным объединениям, она переведена и на русский язык.

Министр народонаселения вновь рекомендует всем верующим по возможности следить за праздничными богослужениями по радио, телевидению или интернету. ”Церкви автономны, и мы не можем обязать ни один приход отменить многолюдные службы, хотя мне известно, что в некоторых церквях решено не ограничивать числа прихожан,” — отметила министр.

Некоторые приходы вместо публичного богослужения 24 декабря откроют двери церкви на несколько часов, предложив подобающую рождественскую музыку, дабы прихожане могли посетить храм, избежав при этом тесного контакта друг с другом. Часть церквей организует по нескольку служб в день с интервалом в несколько часов, проведя предварительную регистрацию участников. Церкви привлекли и добровольцев, которые будут напоминать прихожанам об обязанности носить маску и помогать тем, кого нужно проводить к месту обеззараживания рук или к свободным местам.

Министр народонаселения подчёркивает, что правительство разрешило оставить церкви открытыми только при условии соблюдения ими всех установленных ограничений.

Полиция и департамент здравоохранения продолжают контрольные рейды по всем общественным помещениям, где могут собираться люди, в том числе и по церквям, чтобы обеспечить соблюдение правил. На данный момент в большинстве церквей правил придерживаются. По словам Рийны Солман, она намерена лично пообщаться с теми приходами, где с соблюдением ограничений были проблемы.