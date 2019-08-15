15.08.2019, 21:30

МВД утверждает, что документ об увольнении Вахера не был подделкой


rus.delfi.ee
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МВД утверждает, что документ об увольнении Вахера не был подделкой
Madis Veltman

Как уже сообщалось с пресс-конференции гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в четверг днем полицейскому чиновнику вручили документ за подписью канцлера МВД Лаури Лугна. В то же время Лугна утверждает, что не подписывал документ о приостановлении трудового договора с Вахером.

"Насколько известно канцлеру, речь идет о проекте документа. Так как на документе отсутствует штемпель о времени, то нельзя его считать подделкой", - сообщил советник по коммуникации МВД Каарел Ханни.

По словам Ханни, это обычная практика, когда составляется проект документа, на котором делается отметка, что как бы чиновники его подписали.

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