МВД утверждает, что документ об увольнении Вахера не был подделкой

"Насколько известно канцлеру, речь идет о проекте документа. Так как на документе отсутствует штемпель о времени, то нельзя его считать подделкой", - сообщил советник по коммуникации МВД Каарел Ханни.

По словам Ханни, это обычная практика, когда составляется проект документа, на котором делается отметка, что как бы чиновники его подписали.