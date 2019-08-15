МВД утверждает, что документ об увольнении Вахера не был подделкой
Как уже сообщалось с пресс-конференции гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, в четверг днем полицейскому чиновнику вручили документ за подписью канцлера МВД Лаури Лугна. В то же время Лугна утверждает, что не подписывал документ о приостановлении трудового договора с Вахером.
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