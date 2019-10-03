МВД собирается расширить полномочия муниципальной полиции

Министерство внутренних дел готовит законопроект, который расширит возможности местных самоуправлений в сфере охраны правопорядка. На данный момент, например, работники муниципальной полиции не имеют права предпринимать силовое задержание правонарушителей.

"В некоторых случаях просто пригрозить пальцем недостаточно, нужно предпринимать конкретные действия, чтобы разрешить ту или иную ситуацию и сделать это незамедлительно, не дожидаясь чьей-то помощи", — сказал "Актуальной камере" завотделом МВД Вейко Комуссаар.

Руководитель столичной Муниципальной полиции Айвар Тоомпере, считает необходимым расширение прав работников МуПо для обеспечения правопорядка: "Сейчас мы используем полицию слишком часто, если кого-то нужно задержать с применением силы или, например, убрать с дороги пьяного водителя. Порой мы делаем и это, но мы не можем применять силу. Также мы не можем задерживать и наказывать правонарушителей, которые, совершив проступок, не сообщают своих личных данных и просто убегают от нас".

Помимо расширения прав работников МуПо законопроект коснется и охранных фирм, которые уже привлекаются в некоторых городах для охраны правопорядка. Самоуправления призывают наделить частные охранные фирмы большими полномочиями.