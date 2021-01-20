МВД получит из государственного резерва дополнительные средства

Во-первых, правительство решило выделить из резерва Департаменту полиции и пограничной охраны и Центру тревоги 35 000 евро на расходы, связанные с последними введенными ограничениями.

Правительство выделило сфере МВД 34 660 евро, более 32 000 из которых предусмотрены для обеспечения Департаментом полиции и погранохраны надзора за выполнением новых ограничений в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Поскольку ограничения также ведут к увеличению количества звонков, поступающих в Центр тревоги, для покрытия дополнительных расходов кризисной линии центра выделено дополнительно 2500 евро.

Правительство на прошлой неделе приняло решение о том, что ограничения, действующие в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, будут продлены, местами в смягченном варианте, до 1 февраля. Несколько более мягкие условия были введены для проведения молодежной работы, деятельности по интересам, образования по интересам, курсов повышения квалификации, занятий спортом и тренировок, а также для посещения музеев, выставочных залов и заведений общепита.

Во-вторых, правительство решило выделить из резерва 119 809 евро Департаменту полиции и погранохраны для покрытия экстренных расходов, связанных с ликвидацией загрязнения. Загрязнение вызвал затонувший в 1944 году в Нарвском заливе немецкий военный корабль, из которого в море вытекло топливное масло.

В-третьих, было решено выделить из резерва Министерству внутренних дел 242 541 евро, чтобы покрыть незапланированные расходы, связанные с поломкой хвоста самолета Департамента полиции и погранохраны Beechcraft KingAir 350ER.