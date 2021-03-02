МВД: охранники имеют право выгонять из торговых центров клиентов без масок

”Многие торговые центры сделали благодарны шаг и добавили в свои правила внутреннего распорядка обязанность ношения масок и соблюдения дистанции. Это необходимые нормы поведения, выполнение которых при наличии соответствующих правил внутреннего распорядка в торговых центрах могут контролировать охранники”, — отметил министр внутренних дел. По его словам, частные предприятия имеют полное право вводить на своей территории нормы поведения, необходимые для обеспечения собственной безопасности и безопасности других людей. Если введенные правила не соблюдаются, охранники торгового центра имеют право ограничить передвижение нарушителей правил в центре.

”Я напоминаю всем жителям Эстонии — в торговых центрах, как и в других помещениях, ношение масок является обязательным уже с ноября. Большое спасибо всем тем, что понимает эту необходимость, носит маски и соблюдает дистанцию. Для того, чтобы справиться с вирусом, мы все должны взаимодействовать, и лучший вариант для этого — соблюдение установленных правил”, — сказал министр.

Министр внутренних дел напомнил, что, если правила не выполняются, об этом следует сообщить собственнику торгового центра или охранникам. ”Они имеют право выпроводить из торгового центра людей, нарушающих правила. При необходимости охранники могут вызвать полицию”, — отметил Кристиан Яани.

В Эстонии действует обязанность носить маску или прикрывать нос и рот в публичных помещениях. Публичным помещением считается помещение, предназначенное для общего пользования, в котором передвигается большое количество людей, которые не общаются друг с другом ежедневно.

Носить маску или прикрывать рот и нос не должны дети младше 12 лет и люди, которые не могут носить маску по состоянию здоровья. Больше информации о ношении масок можно найти на сайте Департамента здоровья.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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