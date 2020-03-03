МВД объявило конкурс: жителей Эстонии хотят поближе познакомить с мигрантами

После реализации программы повысится осведомленность населения о проживающих в Эстонии представителях других национальностей.

Говоря о важности такой программы, министр народонаселения Рийна Солман отметила, что в Эстонии вдобавок к коренным жителям проживают представители многих других национальностей.

”Для того, чтобы помочь им лучше адаптироваться в нашем обществе, мы должны познакомиться с той культурной средой, из которой они родом. Осведомленность о проживающих в Эстонии гражданах третьих стран позволит нам найти оптимальные пути их интеграции в наше общество”, — пояснила министр Солман.

Общий бюджет конкурса составляет 200 000 евро, и он на 75 % финансируется Фондом убежища, миграции и интеграции (AMIF), и на 25 % — за счет государственного бюджета.

Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе — 20 апреля 2020 года в 11 часов.

Формы заявки и руководство для участия в конкурсе можно найти здесь: www.amif.ee

Министр народонаселения отвечает за формирование политики в сфере народонаселения и семьи, за координацию связанных с населением действий, за развитие гражданского общества, а также ведает вопросами религии. Рийна Солман является министром народонаселения с 29 апреля 2019 года.