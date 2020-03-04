МВД не хочет, чтобы Эстония была привлекательной для иностранных студентов страной(5)
В понедельник в Министерстве внутренних дел при участии различных организаций состоялся круглый стол на тему поправок к закону об иностранцах.
В понедельник в Министерстве внутренних дел при участии различных организаций состоялся круглый стол на тему поправок к закону об иностранцах.
Представитель Торгово-промышленной палаты Марко Удрасте сказал, что они предложили министерству отказаться от трех запланированных поправок. Самая важная из них — это ограничения на работу в Эстонии для иностранных студентов (министерство предлагает цифру в 16 часов в неделю). ”Статистика показывает, что многие иностранные студенты работают и государство получает с этого налоги”, — отметил он.
Вторая поправка, против которой выступает палата, касается иностранцев, остающихся в Эстонии после учебы. Если до этого работодатель должен был платить им среднюю зарплату на рынке, то со вступлением поправок в силу речь будет идти о средней зарплате по стране. Третья поправка — это ужесточение порядка получения виз для членов семей иностранных студентов во время их учебы.
Само министерство аргументирует необходимость поправок тем, что большая часть студентов из третьих стран не заканчивают вузы. ”Проблема в том, что они приезжают сюда якобы учиться, а на самом деле — работать”, — сказала руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус.
”Проблема и в том, из каких стран эти иностранные студенты. У нас постоянно растут сообщества иностранцев с различным историческим, социальным и культурным бэкграундом. Они постоянно увеличиваются”, — отметила Аннус. По ее словам, это иностранцы из Индии, Нигерии, Пакистана, Бангладеша и Ирана. По состоянию на начало 2020 года в Эстонии на основании действующего вида на жительство находилось 2965 граждан этих стран.
Статистика последних лет показывает, что количество первичных ходатайств о виде на жительство от граждан данных государств существенно выросла. ”Эти сообщества, как правило, очень закрытые, и воспроизводят себя”, — отметила Аннус. Это означает, что приехавшие в Эстонию учиться студенты позже привозят сюда свои семьи. По словам специалиста, эта тенденция вызывает беспокойство.
”Если этот иностранец не имеет столь высокой дополнительной ценности, чтобы его внутренним порогом на рынке труда была средняя по Эстонии зарплата, то мы предполагаем, что ему лучше вернуться в свою родную страну и реализовать полученное образование там”, — добавила представитель министерства.
Она отметила, что подобные ограничения существуют и в соседних странах. Как сообщило министерство, сейчас рассматриваются еще кое-какие замечания, после чего законопроект будет отправлен на второй круг согласования в Министерство юстиции, а затем — в правительство.
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