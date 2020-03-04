МВД не хочет, чтобы Эстония была привлекательной для иностранных студентов страной

Представитель Торгово-промышленной палаты Марко Удрасте сказал, что они предложили министерству отказаться от трех запланированных поправок. Самая важная из них — это ограничения на работу в Эстонии для иностранных студентов (министерство предлагает цифру в 16 часов в неделю). ”Статистика показывает, что многие иностранные студенты работают и государство получает с этого налоги”, — отметил он.

Вторая поправка, против которой выступает палата, касается иностранцев, остающихся в Эстонии после учебы. Если до этого работодатель должен был платить им среднюю зарплату на рынке, то со вступлением поправок в силу речь будет идти о средней зарплате по стране. Третья поправка — это ужесточение порядка получения виз для членов семей иностранных студентов во время их учебы.

Само министерство аргументирует необходимость поправок тем, что большая часть студентов из третьих стран не заканчивают вузы. ”Проблема в том, что они приезжают сюда якобы учиться, а на самом деле — работать”, — сказала руководитель отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рут Аннус.