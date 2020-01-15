15.01.2020, 21:35

МВД хочет сделать жизнь зарубежных студентов менее комфортной


Танель Саарманн
EST
МВД хочет сделать жизнь зарубежных студентов менее комфортной
Vallo Kruuser

Министерство внутренних дел, руководимое Мартом Хельме, хочет ввести для зарубежных студентов ограничения. Предприниматели и Министерство образования относятся к этому критически.

Из года в год в эстонские высшие и профессиональные учебные заведения поступает всё больше зарубежных студентов. Считалось, что их доля в студенчестве Эстонии может быть 10%. Однако этот рубеж был преодолен в прошлом учебном году, когда численность зарубежных студентов преодолела границу в 5000 и составила уже 11% от общей численности учащихся вузов.

Проект, разосланный на согласование, предусматривает заметное усложнение жизни зарубежных студентов.

Проект обращает на себя внимание тремя пунктами. Во-первых, рекомендуется сократить время, когда студентам разрешено работать, с обычных 40 часов до 16. Во-вторых, им нельзя будет платить меньше средней зарплаты. В-третьих, предлагается затруднить переезд в страну их детей и членов семей.

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Первое обусловлено тем, что приезд на учебу зарубежных студентов иногда связан со скрытым желанием поселиться в Эстонии с целью работы. Второе объясняется желанием запретить студентам идти на низкооплачиваемые рабочие места. Третье связано с опасением, что вместе со студентом в нашу страну приезжает куча иждивенцев. Правда, конкретных цифр в проекте не приводится.

Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подверг проект критике, заявив, что государство занялось решением не тех проблем, которые в действительности стоят перед страной. В условиях дефицита рабочей силы ограничивать работу и студентов было бы неправильно, а иностранные студенты повышают конкурентоспсобность эстонской системы образования.

Эксперт Министерства образования и науки Аллан Падар сказал, что министерству недостаточно ясна цель предложений МВД, а их влияние недостаточно хорошо просчитано.
Пресс-служба МВД в свою очередь сообщила, что основанием для проекта стал анализ, составленный подведомственными учреждениями, результаты которого не находятся в общем доступе. В министерстве считают, что законопроект не ограничивает возможности студентов приезжать в Эстонию на учебу и жить здесь во время обучения.

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