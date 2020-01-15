МВД хочет сделать жизнь зарубежных студентов менее комфортной

Из года в год в эстонские высшие и профессиональные учебные заведения поступает всё больше зарубежных студентов. Считалось, что их доля в студенчестве Эстонии может быть 10%. Однако этот рубеж был преодолен в прошлом учебном году, когда численность зарубежных студентов преодолела границу в 5000 и составила уже 11% от общей численности учащихся вузов.

Проект, разосланный на согласование, предусматривает заметное усложнение жизни зарубежных студентов.

Проект обращает на себя внимание тремя пунктами. Во-первых, рекомендуется сократить время, когда студентам разрешено работать, с обычных 40 часов до 16. Во-вторых, им нельзя будет платить меньше средней зарплаты. В-третьих, предлагается затруднить переезд в страну их детей и членов семей.

Первое обусловлено тем, что приезд на учебу зарубежных студентов иногда связан со скрытым желанием поселиться в Эстонии с целью работы. Второе объясняется желанием запретить студентам идти на низкооплачиваемые рабочие места. Третье связано с опасением, что вместе со студентом в нашу страну приезжает куча иждивенцев. Правда, конкретных цифр в проекте не приводится.

Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подверг проект критике, заявив, что государство занялось решением не тех проблем, которые в действительности стоят перед страной. В условиях дефицита рабочей силы ограничивать работу и студентов было бы неправильно, а иностранные студенты повышают конкурентоспсобность эстонской системы образования.