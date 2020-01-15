МВД хочет сделать жизнь зарубежных студентов менее комфортной

Министерство внутренних дел, руководимое Мартом Хельме, хочет ввести для зарубежных студентов ограничения. Предприниматели и Министерство образования относятся к этому критически.
Из года в год в эстонские высшие и профессиональные учебные заведения поступает всё больше зарубежных студентов. Считалось, что их доля в студенчестве Эстонии может быть 10%. Однако этот рубеж был преодолен в прошлом учебном году, когда численность зарубежных студентов преодолела границу в 5000 и составила уже 11% от общей численности учащихся вузов.
Проект, разосланный на согласование, предусматривает заметное усложнение жизни зарубежных студентов.
Проект обращает на себя внимание тремя пунктами. Во-первых, рекомендуется сократить время, когда студентам разрешено работать, с обычных 40 часов до 16. Во-вторых, им нельзя будет платить меньше средней зарплаты. В-третьих, предлагается затруднить переезд в страну их детей и членов семей.
Первое обусловлено тем, что приезд на учебу зарубежных студентов иногда связан со скрытым желанием поселиться в Эстонии с целью работы. Второе объясняется желанием запретить студентам идти на низкооплачиваемые рабочие места. Третье связано с опасением, что вместе со студентом в нашу страну приезжает куча иждивенцев. Правда, конкретных цифр в проекте не приводится.
Руководитель Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс подверг проект критике, заявив, что государство занялось решением не тех проблем, которые в действительности стоят перед страной. В условиях дефицита рабочей силы ограничивать работу и студентов было бы неправильно, а иностранные студенты повышают конкурентоспсобность эстонской системы образования.
Эксперт Министерства образования и науки Аллан Падар сказал, что министерству недостаточно ясна цель предложений МВД, а их влияние недостаточно хорошо просчитано.
Пресс-служба МВД в свою очередь сообщила, что основанием для проекта стал анализ, составленный подведомственными учреждениями, результаты которого не находятся в общем доступе. В министерстве считают, что законопроект не ограничивает возможности студентов приезжать в Эстонию на учебу и жить здесь во время обучения.
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