МВД хочет наделить МуПо правом применять силу

"Цель - не создать в местных самоуправлениях подразделения, наподобие входящих в Департамент полиции и погранохраны, или заменить ими полицейских. Важно, чтобы сотрудники по охране порядка стали бы более значимыми партнерами полиции, которые оказывали бы ей максимально возможную поддержку", - сказал министр Март Хельме порталу Delfi.

"Сейчас проблема в том, что привлечение подразделений по охране порядка местных самоуправлений ограничено. Они могут, конечно, призвать людей к порядку, но при неподчинении у них нет возможности предпринимать дальнейшие действия", - пояснил вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар.

"Если сотрудник видит большую компанию, у него нет права отправить всех восвояси, а нужно вызывать полицию, хотя в этой ситуации местный правоохранитель мог бы реагировать и сам. Поэтому на первый план выходит необходимость расширить права местных охранников правопорядка, которых полиция могла бы привлекать для выполнения служебных обязанностей", - сказал вице-канцлер.

Отметим, что и раньше планировалось наделить Муниципальную полицию большими правами, разговоры об этом идут с 2017 года.

Как отмечала юрист МуПо Вероника Эренбуш некоторое время назад, планировалось также провести для муниципалов обучение по обращению с оружием и применению физической силы, организовать сдачу соответствующих экзаменов.

Она также привела такие цифры: примерно в четверти случаях, когда в ситуацию вмешиваются сотрудники МуПо, им на помощь затем должна приходить полиция.

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