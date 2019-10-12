МВД: дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

Паюла в сентябре обратился в министерство за разъяснениями в связи с наплывом в Эстонию мигрантов из третьих стран — Украины, России, Белоруссии и Молдовы, которые пытаются устроить своих детей в местные школы, в основном в Таллинне, передает rus.err.ee.

По словам Паюла, Департамент полиции и пограничной охраны этим летом ясно дал понять Таллинну, что в столичные детские сады или школы можно зачислять только детей, имеющих законное основание для пребывания в Эстонии, то есть вид на жительство и прописку в Таллинне.

Лугна в направленном Паюла письме разъяснил, что иностранцы могут законно находиться в Эстонии не только по виду на жительство, но и по визе, которая может быть выдана на срок до двух лет.