МВД: дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство(2)
Детям граждан третьих стран необходимо обеспечить место в детском саду или школе независимо от их родного языка, национальности, основания, на котором они пребывают в Эстонии, или наличия регистрации места жительства в регистре народонаселения, говорится в письме канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна, направленном в ответ на соответствующий запрос главы таллиннского Департамента образования Андреса Паюла.
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