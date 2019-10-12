12.10.2019, 16:50

МВД: дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

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rus.delfi.ee
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Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-test
Viltpiiatsid, harilikud pliiatsid, kustukummid, pliiatsiteritajad-testFoto: Tiit Blaat

Детям граждан третьих стран необходимо обеспечить место в детском саду или школе независимо от их родного языка, национальности, основания, на котором они пребывают в Эстонии, или наличия регистрации места жительства в регистре народонаселения, говорится в письме канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна, направленном в ответ на соответствующий запрос главы таллиннского Департамента образования Андреса Паюла.

Паюла в сентябре обратился в министерство за разъяснениями в связи с наплывом в Эстонию мигрантов из третьих стран — Украины, России, Белоруссии и Молдовы, которые пытаются устроить своих детей в местные школы, в основном в Таллинне, передает rus.err.ee.

По словам Паюла, Департамент полиции и пограничной охраны этим летом ясно дал понять Таллинну, что в столичные детские сады или школы можно зачислять только детей, имеющих законное основание для пребывания в Эстонии, то есть вид на жительство и прописку в Таллинне.

Лугна в направленном Паюла письме разъяснил, что иностранцы могут законно находиться в Эстонии не только по виду на жительство, но и по визе, которая может быть выдана на срок до двух лет.

Канцлер МВД признает, что отсутствие у иностранцев прописки создает проблемы, в связи с чем министерство разработало поправки в законодательство, которые дадут им возможность регистрироваться в регистре народонаселения и должны вступить лишь в 2022 году.

Он отметил, что, по информации МВД, Министерство образования и науки также разъяснило, что Закон об основной школе и гимназии позволяет уже сейчас принимать в образовательные учреждения детей, не имеющих регистрации в регистре народонаселения.

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