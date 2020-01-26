Мужчину заклеймили в социальных сетях педофилом. Но все оказалось совсем не так

Совсем недавно полиции пришлось вмешаться в ситуацию, когда некие пользователи сняли у одной из школ мужчину, пытавшегося разговаривать с детьми, и опубликовали видео в социальных сетях, обвинив невиновного человека в педофилии, пишет rus.err.ee.

Полиция нашла изображенного на видео человека, и оказалось, что подростки закидали его машину камнями, и он пытался узнать, знают ли дети хулиганов и в каком классе те учатся.

"Вместо того, чтобы снимать, нужно было выйти из машины и попытаться выяснить, что этот человек делает возле школы", — сказала веб-констебль и добавила, что "социальные сети — это не полиция, они вам не помогут".

Обвинения в педофилии пытаются использовать и бывшие супруги, которые таким извращенным способом мстят друг другу или пытаются найти козыри во время тяжелого бракоразводного процесса.