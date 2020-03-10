Мужчина закашлял в автобусе Таллинн — Санкт-Петербург. Пассажиры хотели высадить его на границе

Массовая истерия, связанная с распространением вируса COVID-19, стала приводить к случаям необоснованной агрессии. Этот неприятный эффект испытал на себе пассажир автобуса Lux Express, пересекавший границу Эстонии и России в Нарве.

Как сообщил корреспондент RusDelfi, также путешествовавший рейсом Таллинн — Санкт-Петербург, 10 марта примерно в 11:35 мужчина начал кашлять, что вызвало резко негативную реакцию со стороны других пассажиров, которые тут же устроили скандал с нецензурной бранью (мат не помогает защититься от коронавируса — прим. RusDelfi).

Однако кашель мужчины привлек внимание сотрудников пограничных структур на эстонской границе, которые попросили мужчину покинуть автобус. У предполагаемого больного измерили температуру и взяли контакты его родственников и близких. Когда оказалось, что поводов для беспокойства нет, мужчину вернули в автобус.

На российской границе в автобус зашел представитель Роспотребнадзора. У того же самого мужчины спросили, где он был кроме Таллинна, и измерили тепловизором температуру. Случай был зафиксирован сотрудниками документально. В результате автобус въехал на территорию России со всеми пассажирами на борту.