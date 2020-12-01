Мужчина, убивший во время пьянки соседа, отправится за решетку на десять лет

Также частично был удовлетворен гражданский иск потерпевших и теперь мужчина должен выплатить семье жертвы 5014 и 97 центов (всего семья требовала 84 017 евро).

Кристутис никогда не отрицал убийства, но не считает это преступлением. Сам он сказал диспетчеру центра тревоги, что ему не оставалось ничего другого, ”поскольку он напал на мою жену”.

Согласно обвинению, 4 августа 2019 года обвиняемый употреблял в своей квартире алкоголь вместе с соседом. В ходе совместного распития горячительных напитков между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого 63-летний обвиняемый ударил 52-летнего потерпевшего ножом. Пострадавший скончался на месте. Кристутис сам позвонил в центр тревоги. Прибывшие на место полицейские задержали его в качестве подозреваемого. На время предварительного следствия его заключили под стражу, где он и находился до суда.

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