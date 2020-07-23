Мужчина убил своего кота молотком. Полиция возбудила дело о проступке, но зоозащитники негодуют

Процесс убийства был заснят соседом, который предоставил видео группе защиты животных под руководством зоозащитика Хейки Валнера. Несколько недель назад Валнер передал информацию полиции, чтобы та возбудила уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса о жестоком обращении с животными.

Полиция же сообщила, что действия владельца животного не попадают под формулировку ”жестокое обращение”. ”Из поступивших в полицию вместе с заявлением материалов следует, что речь идет об убийстве животного и что у человека было соответствующее намерение, но из материалов не следует, что убийца животного имел четкое желание поступить с животным жестоко”, — пояснил Delfi ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Велло Палмитс.

Валнер и другие защитники животных уже выразили в социальных сетях свое недовольство данным решением.

Палмитс подчеркнул, что в поступке владельца кота не прослеживается ”особая жестокость и крайнее пренебрежение”, что и послужило причиной для отказа от возбуждения уголовного дело на упомянутому выше параграфу.

"Однако [в материалах] прослеживается четкое желание лишить животное жизни, и хотя нельзя установить, что данный человек делает это жестоким способом, его действия в любом случае непозволительны”, — отметил Палмитс. Таким образом, по факту случившегося возбуждено производств о проступке на основании статьи закона о защите животных, рассматривающей совершение непозволительного деяния в отношении животного.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Кристи Райдла, у Валнера есть право в течение десяти дней обжаловать решение правоохранительных органов.