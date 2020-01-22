Мужчина пытался похитить в Таллинне двух девочек. Прокуратура хотела "пощадить" его, но суд не согласился

Судья Яаника Каллин сказала изданию, что наказание, о котором ходатайствовал прокурор, показалось ей слишком мягким. Частично по этой причине в минувшую пятницу она отказалась утверждать согласительное производство и вернула уголовное дело в прокуратуру.

Преступления, которые вменяются в вину 30-летнему гражданину Латвии, были совершены в конце прошлого года. 11 ноября он схватил на одной из улиц Пыхья-Таллинна семилетнюю девочку. Ребенку удалось высвободиться и убежать.

На следующий день он схватил 14-летнюю девочку в Кристийне. Таким образом Никофировс шел вместе с девочкой по улице, пока в определенный момент немного не ослабил захват, что позволило жертве убежать.

Полиция задержала мужчину в конце ноября. Ему было предъявлено обвинение в лишении свободы несовершеннолетних. Мужчина был согласен получить в результате оппортунитета наказание в один год и шесть месяцев заключения, из которых он должен был сразу отсидеть три месяца. Остальной срок был бы условным.

В отличие от прокуратуры Каллин увидела в действиях Никифоровса еще два вида преступлений: угрозы и применение насилия. Кроме того, мужчина так и не пояснил, почему пытался увести детей.

Как сообщает Пыхьяская окружная прокуратура, Никифоровса ждет новый допрос, после будут определен дальнейший алгоритм действий.