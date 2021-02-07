Мужчина поставил тарелку на плиту и крепко заснул. Худшего удалось избежать благодаря датчику

В пятницу, 5 февраля, в 20:54 в центр управления охранного предприятия G4S поступил сигнал пожарной тревоги, переданный датчиком дыма и угарного газа Nublu из находящейся в Пылва квартиры. Связаться с жильцом не удалось, поэтому проверить ситуацию был отправлен патруль G4S.

Охранник, прибывший на место происшествия за десять минут, еще в коридоре почувствовал запах гари. Он постучал в дверь, но никто не открыл. С улицы было видно, что в комнате горит свет, поэтому охранник предположил, что в квартире, возможно, кто-то есть, и вызвал спасателей.

Приехав на место, спасатели взломали дверь. Квартира была заполнена густым дымом. Спасатели обнаружили в комнате мужчину, который спал так крепко, что не услышал громкий сигнал, издаваемый датчиком, телефонные звонки, стук в дверь и шум при взломе двери.

Как выяснилось, после ужина мужчина поставил тарелку на включенную электроплиту и заснул. На плите произошло возгорание, и из-за дыма сработал датчик дыма и угарного газа Nublu, который и передал сигнал тревоги в центр управления G4S.

Помощь медиков скорой не потребовалась. Для устранения ущерба было достаточно проветрить помещения.

В прошлом году произошло семь подобных инцидентов, когда находившийся в доме человек не услышал громкий сигнал тревоги, издаваемый датчиком дыма и угарного газа, потому что крепко спал под воздействием алкоголя или лекарств, или из-за того, что не мог адекватно отреагировать на ситуацию по причине состояния здоровья или почтенного возраста.

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