Мужчина, подбросивший свиные головы к таллиннскому Исламскому центру и двум посольствам, получил штраф

В прошлом году полиция возбудила по факту случившегося производство о проступке на основании статьи о разжигании розни. ”Точный состав вины будет установлен в ходе следствия”, — сообщил начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм на прошлой неделе Delfi.

Сегодня полиция сообщила, что вчера мужчине назначили штраф в размере 100 евро. Правоохранительные органы пришли к выводу, что речь идет о нарушении общественного порядка, а не о разжигании.

”Мужчина раскаялся в содеянном и понял, что поступил неправильно. Он не является членом азербайджанской или армянской общины. В своих действиях он руководствовался личными убеждениями. Он сказал полиции, что тем самым хотел выразить протест”, — сообщил Депаратамент полиции и погранохраны.

После совершения вышеуказанных действий мужчина связался с рядом изданий и сообщил, что вырезал на двух свиных головах связанное с исламской веры слово. По его словам, он протестует против исламского насилия и происходящего в Армении.