Мужчина, называющий себя "Михаилом Кылвартом из другого измерения", показывает, каким должен быть Таллинн

Таинственный пользователь Instagram mitte_tallinn представил в своих постах дружественный к человеку Таллинн и призывает горожан быть в вопросах развития городского пространства более активными. Владелец аккаунта называет себя "Михаилом Кылвартом из другого измерения".
Имеющий в Instagram 3040 подписчиков (по состоянию на 27 июля) пользователь под ником mitte_tallinn (в дальнейшем MT) публикует в своем аккаунте виды столичных улиц и их обработку в программе Photoshop. Тем самым, он представляет альтернативные решения городского пространства в надежде, что таллиннцы поймут, как можно было бы изменить окружающую их жизненную и рабочую среду.
Он создает безопасные с точки зрения дорожного движения, дружественные к природе и эстетически приятные решения. MT надеется, что обработанные им фотографии объяснят самым закоренелым скептикам, что приятная городская среда - это не роскошь, а вещь сама собой разумеющаяся.
Встречаюсь на краю Старого города у башни Толстая Маргарита с светловолосым мужчиной лет двадцати с хвостиком, в шортах и футболке. Выясняю, какое в Таллинне самое проблемное место. "Проблемы везде", - утверждает MT. "Нет района, который был бы лучше или хуже других. Повсюду есть что-то достойное критики".
Он приводит в пример расположенную в Каламая улицу Соо. "Слышал от некоторых похвалы в адрес улицы Соо. Хвалили за то, что нет проезжей части, что очень хорошо. Но где скамейки, озеленение, дорожки для велосипедов? По мнению жителей Стокгольма, улица Соо не была бы особенным достижением", - считает он.
Я попросил MT отобрать со своего аккаунта несколько примеров для того, чтобы дать читателям понять: как простыми решениями можно было бы сделать городское пространство более удобным и достойным.
Улицы Тобиасе и Коллане: "Тротуаров здесь в данный момент не существует. Вместо этого ужас сколько места для автомобилей. Можно было бы выделить места для тротуаров, естественно, надо добавить и уличного освещения".
Бульвар Пыхья: "Непонятная среда, где широченная проезжая часть и часто не соблюдается скоростное ограничение. Тротуар шириной 60 см и дома, покрытые пылью".
Улица Сакала: "Весной мэрия решила снести дом с левой стороны. Причиной назвали то, что здание мешает созданию тротуара. Вы слышали чего-то более циничное? Как и во всём городе: здесь расширяют не за счет автомобильной дороги, а за счет городского пространства".
Улица Суур-Амеэрика: "Вице-мэр Андрей Новиков сообщил, что несмотря на плюсы зеленых зон, у города нет пространства, чтобы их наращивать. Как житель города считаю, что это утверждение обидным, потому что в Таллинне полно площадок, где можно было бы создать зеленые зоны. Из стадиона можно было бы сделать крутой городской парк, куда бы ходили как работники министерства, так и ученики с педагогами близлежащих школ".
Далее MT также перечисляет недостатки Палдиского шоссе и улицы Васе.
Игра с программой по обработке фотографий
MT никак не связан с архитектурой или городским планированием. Он не крикливый активист, который приковывал бы себя к деревьям. Он пишет письма в столичную горуправу и призывает горожан делать то же самое. Но по своей сути он - скромный предприниматель, которого мотивирует желание привлечь внимание к бездействию городского руководства.
"В молодости играл с обработкой фотографий. Брал произвольно самый уродливый дом на какой-то улице и приводил его с помощью Photoshop в порядок. Бывая в Европе и возвращаясь домой, стал замечать проблемные места Таллинна, которые меня просто раздражали. Поначалу надеялся, что с годами станет лучше, но в один прекрасный момент понял, что город планирует Таллинн скорее для автомобилей, а не на благо пешеходов и велосипедистов".
Кто ищет, тот всегда найдет. MT начал все чаще замечать, что при реконструкции городская среда не улучшается, а становится хуже. "Думал: как можно так плохо делать? Ведь эти проекты просматривает и утверждает ряд различных чиновников, а результат получается жутким. Как будто никто из них никогда не ходил по городу пешком или не ездил на велосипеде. Это не умещается в моей голове", - говорит он. Как считает MT, отцы города должны рассматривать каждую улицу так, как будто это главная улица столицы. "Каждая улица для кого-то родная, где люди живут десятки лет. У людей должна быть такая жилая среда, чтобы возникало чувство, что их ценят".
Много нареканий у мужчины и к недавно построенной Рейди теэ. "Движение там стопориться. Единственное, что теперь у памятника Русалка проходит дюжина дорог. Игровые площадки построили рядом с проезжей частью", мужчина обеспокоен тем, что теперь дети дышат выхлопными газами и летящей с проезжей части пылью.
Автомобилизацию как в Таллинне, так и вообще в Эстонии MT считает усугубляющейся проблемой. "Друзей, которые приезжают из-за границы, удивляет наше мягкое отношение к автомобилям. Паркуются везде на тротуарах, в метре от дверей дома. Создается впечатление, что люди разучились ходить. Кстати, Эстония - одна из самых "ожиревших" стран в Европе".
Настоящий Кылварт
По сравнению со своим предшественником нынешний мэр Таллинна - человек, который в автомобилизации проблемы не видит, хотя он и признавал, что нужно найти способ, как вывести транспорт из центра города, к примеру, продляя Мустакиви теэ. Кылварт много говорил и о расширении сети общественного транспорта, о создании безопасных дорожек для велосипедистов. Согласно видению предыдущего городского головы - Таави Ааса - в свое время был составлен план Главной улицы столицы (благоприятствующий легкому и общественному транспорту), но теперь он встал.
По примеру Голландии
По словам МТ, столица могла бы копировать решения, которые уже успешно применяются за границей. "В Голландии при планировании всех дорог, перекрестков и опасных участков исходят из принципа, что различные группы участников дорожного движения нужно по возможности друг от друга подальше отделять". Это означает, что автомобили, велосипедисты и пешеходы двигаются по своим дорогам, что помогает лучше предотвращать ДТП. "В Таллинне велодорожки делают так, что на и без того узкий тротуар наносят знак велосипеда. Теперь делают это уже и на полосах для движения автобусов. Дешево и просто, но небезопасно", - резюмирует MT неутешительную ситуацию в Таллинне.
Еще одной проблемой системы городского планирования Таллинна MT считает нежелания молодых выпускников (в основном подготовленных в Худождественной академии специалистов в области архитектуры) идти на работу в структуры столичной власти. По его мнению, это обусловлено годами сложившемся у городского чиновничества негативным имиджем . Прежде всего негатив связан с многочисленными коррупционными делами, прогремевшими за те 15 лет, пока у власти в Таллинне находится Центристская партия.
Сопровождающие известность издержки
"Для меня речь идет о очень серьезной проблеме", - совершенно серьезно отвечает МТ на вопрос, является ли его аккаунт своего рода развлечением. "Надеюсь, мои посты чего-то изменят. Хотя бы помогут людям осознать те проблемы, которые мы в суете будней не замечаем. Чтобы требовать лучшей среды", - добавляет он.
В заключение мужчина пояснил, почему он не хочет обнародовать свое имя и личное фото.
"Ты видел документальный сериал о Майкле Джордане The Last Dance?" - спросил MT у меня. "В одном эпизоде сериала легенда НБА Деннис Родман говорит, что мог бы играть в баскетбол бесплатно, но то всякая ерунда, которая сопровождает известность, не дает делать это бесплатно.
Я могу предложить идеи для городского планирования, но если я буду должен выступать под своим именем и, к примеру, выслушивать от города ругань, то мне это в жизни не нужно".
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