Мужчина, называющий себя "Михаилом Кылвартом из другого измерения", показывает, каким должен быть Таллинн

Имеющий в Instagram 3040 подписчиков (по состоянию на 27 июля) пользователь под ником mitte_tallinn (в дальнейшем MT) публикует в своем аккаунте виды столичных улиц и их обработку в программе Photoshop. Тем самым, он представляет альтернативные решения городского пространства в надежде, что таллиннцы поймут, как можно было бы изменить окружающую их жизненную и рабочую среду.

Он создает безопасные с точки зрения дорожного движения, дружественные к природе и эстетически приятные решения. MT надеется, что обработанные им фотографии объяснят самым закоренелым скептикам, что приятная городская среда - это не роскошь, а вещь сама собой разумеющаяся.

Встречаюсь на краю Старого города у башни Толстая Маргарита с светловолосым мужчиной лет двадцати с хвостиком, в шортах и футболке. Выясняю, какое в Таллинне самое проблемное место. "Проблемы везде", - утверждает MT. "Нет района, который был бы лучше или хуже других. Повсюду есть что-то достойное критики".

Он приводит в пример расположенную в Каламая улицу Соо. "Слышал от некоторых похвалы в адрес улицы Соо. Хвалили за то, что нет проезжей части, что очень хорошо. Но где скамейки, озеленение, дорожки для велосипедов? По мнению жителей Стокгольма, улица Соо не была бы особенным достижением", - считает он.

Я попросил MT отобрать со своего аккаунта несколько примеров для того, чтобы дать читателям понять: как простыми решениями можно было бы сделать городское пространство более удобным и достойным.

Улицы Тобиасе и Коллане: "Тротуаров здесь в данный момент не существует. Вместо этого ужас сколько места для автомобилей. Можно было бы выделить места для тротуаров, естественно, надо добавить и уличного освещения".

Бульвар Пыхья: "Непонятная среда, где широченная проезжая часть и часто не соблюдается скоростное ограничение. Тротуар шириной 60 см и дома, покрытые пылью".

Улица Сакала: "Весной мэрия решила снести дом с левой стороны. Причиной назвали то, что здание мешает созданию тротуара. Вы слышали чего-то более циничное? Как и во всём городе: здесь расширяют не за счет автомобильной дороги, а за счет городского пространства".