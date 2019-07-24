Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро

Уездный суд в феврале этого года вынес новое решение, по которому жалобу Кеннета удовлетворили частично и отменили лишение водительских прав. Суд посчитал, что мужчина осознал свою вину и опасность поступка и прошел соответствующее обучение. У него отсутствуют действующие наказания. Результат измерения все-таки признали адекватным.
Но с этим обвиняемый и его адвокат не были согласны. Снова упирали на брак замера полиции и вдобавок также на истечение разумного срока производства по делу, если дело должно будет снова — уже в третий раз — вернуться в уездный суд.
Госсуд решил наконец, что производство о проступке в отношении Кеннета следует прекратить. Причина в масштабном браке делопроизводства уездного суда в этой на первый взгляд простой истории о превышении скорости, затянутости делопроизводства и недостатках в надежности замера скорости. Новая отправка дела в уездный суд, по мнению государственных судей, нарушила бы права молодого человека. Одновременно государство должно возместить ему все процессуальные расходы.
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника
Миф о милых ежиках: чем зверьки опасны для человека
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле
Пассажир умер от побоев в поезде Петербург-Новороссийск