Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро

Инцидент произошел в августе 2017-го, когда однажды вечером на радар полиции попал автомобиль, который несся по Таммсааре теэ со скоростью 127 км/ч. Разрешенная скорость там всего 50 км/ч, и управлявший автомобилем Кеннет П. превысил разрешенную скорость как минимум на 70 км/ч. Полиция оштрафовала мужчину на 800 евро и забрала у него права на полгода.

Кеннет не был согласен с наказанием. Он нанял представлять себя присяжного адвоката Сильвера Рейнсаара и ходатайствовал об отмене наказания или по меньшей мере о сохранении водительских прав. В жалобе посчитали, что при замере скорости нарушили методику измерения: показание 127 км/ч не сохранили в памяти радара, хотя это было технически возможно. Так результат замера на самом деле не зафиксирован и превышение скорости невозможно доказать задним числом. Даже если бы результат измерения был надежным, наказание посчитали слишком суровым.

Харьюский уездный суд в марте прошлого года оставил наказание в силе в полном объеме, но мужчина обжаловал решение. В октябре Госсуд отправил дело обратно в уездный суд. Госсуд посчитал, что уездный суд оставил поднятые вопросы относительно радара без рассмотрения и не удосужился выяснить связанные с нарушением важные обстоятельства. Госсуд посчитал, что замер скорости не является ненадежным, но это следует доказать.