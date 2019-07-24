24.07.2019, 15:14

Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро

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Eesti Ekspress
Редактор: Вера Степанова
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Мужчина мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч и был сурово наказан. Но Госсуд обязал государство выплатить ему более 3000 евро
Foto: Shutterstock

Госсуд 19 июня принял заслуживающее внимания решение, согласно которому молодой человек, который, по утверждению полиции, мчался по Мустамяэ со скоростью 127 км/ч, не будет наказан и государство должно возместить его судебные расходы в полном объеме, то есть в сумме 3130 евро, пишет Eesti Ekspress.

Инцидент произошел в августе 2017-го, когда однажды вечером на радар полиции попал автомобиль, который несся по Таммсааре теэ со скоростью 127 км/ч. Разрешенная скорость там всего 50 км/ч, и управлявший автомобилем Кеннет П. превысил разрешенную скорость как минимум на 70 км/ч. Полиция оштрафовала мужчину на 800 евро и забрала у него права на полгода.

Кеннет не был согласен с наказанием. Он нанял представлять себя присяжного адвоката Сильвера Рейнсаара и ходатайствовал об отмене наказания или по меньшей мере о сохранении водительских прав. В жалобе посчитали, что при замере скорости нарушили методику измерения: показание 127 км/ч не сохранили в памяти радара, хотя это было технически возможно. Так результат замера на самом деле не зафиксирован и превышение скорости невозможно доказать задним числом. Даже если бы результат измерения был надежным, наказание посчитали слишком суровым.

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Харьюский уездный суд в марте прошлого года оставил наказание в силе в полном объеме, но мужчина обжаловал решение. В октябре Госсуд отправил дело обратно в уездный суд. Госсуд посчитал, что уездный суд оставил поднятые вопросы относительно радара без рассмотрения и не удосужился выяснить связанные с нарушением важные обстоятельства. Госсуд посчитал, что замер скорости не является ненадежным, но это следует доказать.

Уездный суд в феврале этого года вынес новое решение, по которому жалобу Кеннета удовлетворили частично и отменили лишение водительских прав. Суд посчитал, что мужчина осознал свою вину и опасность поступка и прошел соответствующее обучение. У него отсутствуют действующие наказания. Результат измерения все-таки признали адекватным.

Но с этим обвиняемый и его адвокат не были согласны. Снова упирали на брак замера полиции и вдобавок также на истечение разумного срока производства по делу, если дело должно будет снова — уже в третий раз — вернуться в уездный суд.

Госсуд решил наконец, что производство о проступке в отношении Кеннета следует прекратить. Причина в масштабном браке делопроизводства уездного суда в этой на первый взгляд простой истории о превышении скорости, затянутости делопроизводства и недостатках в надежности замера скорости. Новая отправка дела в уездный суд, по мнению государственных судей, нарушила бы права молодого человека. Одновременно государство должно возместить ему все процессуальные расходы.

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