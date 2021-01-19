Мужчина, который пил с погибшими в Козе метиловый спирт: не знаю, как я остался жив

Дом, в котором были найдены тела, представляет собой бывшее общежитие профтехучилища Козе. Большая часть квартир сейчас пустует, но в последний год здание стали ремонтировать. Двое умерших — 53-летний и 59-летний мужчины — жили и работали здесь же строителями. Третий умерший — 70-летний мужчина — являлся пенсионером. Его в этот дом определила волость.

Владелец дома Таймор Куппберг говорит, что мужчины особо и не работали, но от более подробных комментариев отказывается. Администратор дома Лийа также отказывается от общения с журналистами.

А вот знакомый умерших Райн говорить соглашается, хоть и под чужим именем. Он рассказывает, что тоже живет в Козе и 70-летнего мужчину знал довольно хорошо. В воскресенье, 10 января, он пришел в дом на Харидусе, 2b, чтобы заплатить ему долг. ”Я отдал ему деньги, и тогда пришел второй мужчина и сказал, что скоро придет Толик (59) и принесет медицинский спирт из Таллинна, — рассказывает Райн. — Он пошутил, что достал спирт в аптеке, но я сразу понял, что это неправда, ведь в аптеке такие вещи не продаются”.

Спирт находился в полуторалитровой пластиковой бутылке. По словам Райна, пить водку в его планы не входило, но он все же выпил ”две-три стопки”, после чего ушел. Трое мужчин остались пить дальше.

В тот вечер они разводили спирт водой (хотя сначала пробовали пить в чистом виде) и запивали пивом. Все происходило в той же квартире, где спустя пять дней собутыльников Райна нашли мертвыми.

”Если это был метанол, то я не знаю, как я остался жив”, — говорит Райн. По его словам, после его ухода, скорее всего, мужчины пили несколько дней подряд.

Райн говорит, что Толик, который привез метиловый спирт, ездил в Таллинн к дочке. ”Наверное, надо связаться с ней”, — предполагает мужчина.

Смертельной дозой метанола считается 30-240 мл. Райн выпил от 8 до 12 мл, что уже могло привести, например, к потере зрения. Также ему повезло, что вдобавок он выпил две банки пива, которое содержит этанол. Если запить метанол этанолом, то это воспрепятствует разложению метанола в организме.