24.06.2020, 20:30

Мужчина чуть не оказался за решеткой, так как чиновник по уголовному надзору неправильно установил электронный браслет


Тармо Вахтер
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Мужчина чуть не оказался за решеткой, так как чиновник по уголовному надзору неправильно установил электронный браслет
„RÕNGASTATUD“: Osa vahialuseid saab elektroonilist jalavõru kandes viibida trellide taga istumise asemel kodus.Foto: Vallo Kruuser

Недавно в Харьюском уездном суде рассматривался крайне странный случай, пишет Eesti Ekspress.

Центральная криминальная полиция задержала 40-летнего Алексея Дремова в конце прошлого года по обвинению в масштабном отмывании денег. В начале февраля суд отпустил его на свободу под электронное наблюдение, а уже спустя несколько дней инспекторы по уголовному надзору получили сигнал тревоги. Они приехали к Дремову домой и обнаружили, что ремень браслета был слишком большой, из-за чего неправильно контактировал с ногой. Ремешок поменяли, но уже через несколько дней снова произошла ложная тревога.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что осуществлявший замену ремешка чиновник неправильно его закрепил. Предположительно из-за этого Дремов не смог правильно установить зарядное устройство, но чиновник посчитал, что, применив при подсоединении устройства силу, он намеренно нарушил требования электронного наблюдения. В связи с этим чиновник ходатайствовал в суде о заключении Дремова под стражу. За арест выступил и государственный прокурор Сигрид Нурм, которая занимается расследованием масштабных случаев отмывания денег.

По оценке прокурора, невозможно, что 40-летний человек не способен правильно подсоединить к зарядному устройству такой простой прибр, как электронный браслет.

Адвокат подсудимого Дмитрий Школяр парировал прокурору, что его клиент видел электронный браслет первый раз в жизни. ”Мы же видим, что даже эксперты, то есть чиновники по уголовному надзору, ошиблись еще в самом начале”, — подчеркнул он.

Суд не увидел оснований для заключения Дремова под стражу. Поскольку у GPS-браслета наблюдались и проблемы с полем, его было решено заменить на обычный. С этого момента больше ни одного сигнала не поступало.

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