Мужчина четыре года не видел свою дочь: государство оказалось бессильно

Анти и Меэли развелись, когда дочь была еще маленькая. Согласно договоренности, девочка осталась жить с матерью. С отцом в первое время она виделась довольно часто, и проблем не было. До той поры, пока у женщины не появился новый спутник. Вместе они решили, что теперь у ребенка новый отец и биологическому в их жизни не место.

Женщина перестала отвечать на звонки Анти, а если и брала трубку, то о том, чтобы он мог провести время с дочерью, и слышать не хотела. Анти жил в одном городе, Меэли с ребенком в другом. Прежде это не было препятствием для встреч, но теперь мужчине однозначно дали понять, что он не нужен.

Анти с этим не согласился и в 2016 году обратился в суд с ходатайством об установлении порядка общения с дочерью. Поскольку Меэли буквально скрывала ребенка от отца, то суд удовлетворил его ходатайство о первичной правовой защите и постановил, что отец и дочь в течение всего судебного процесса должны видеться на каждых вторых выходных.

Несмотря на то, что данное постановление подлежало немедленному исполнению и отец каждые две недели ездил в другой город, встретиться с дочерью ему не удалось ни разу. Меэли игнорировала решение суда и отказывала бывшему мужу во встрече с ребенком.

В подобных случаях на помощь можно призвать судебного исполнителя и полицию, которые без согласия второго родителя могут отвести ребенка на встречу. Но Анти не хотел пугать дочь (ей на тот момент было семь лет), поэтому к таким мерам прибегать не стал.