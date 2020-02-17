Музей Vabamu подготовил ко Дню независимости Эстонии специальную программу

Музей Vabamu предлагает посетителям с входным билетом бесплатные экскурсии на эстонском языке, которые состоятся в 8:30 и 13:30, и на русском языке в 14:00. На экскурсии можно будет ознакомиться с постоянной экспозицией музея ”У свободы нет границ”, которая рассказывает о новейшей истории Эстонии, человеческих ценностях, а также о выборах людей и их роли в сохранении свободы.

Помимо постоянной экспозиции, в Vabamu можно будет также посмотреть предметы из коллекции музея, выставленных специально в честь Дня независимости Эстонии. Например, можно будет увидеть секретную пишущую машинку, которая принадлежала Марту Лаару, и на которой было напечатано множество подпольного материала. Эта выставка будет открыта до конца марта.

В честь Дня независимости Эстонии, музей также приглашает принять участие в интересных мастер-классах. Отряд Эстонского скаутского общества Soorebased будет вместе с ребятами делать браслеты в цветах эстонского флага. Также можно будет попробовать себя в создании виртуальной поздравительной открытки.

Музыкальное сопровождение в Vabamu будет от ребят из музыкальной школы Meero Muusik.

Кафе музея Vabamu предложит перед парадом подкрепиться теплым супом и вкусными бутербродами.

По случаю праздника вход в музей Vabamu и в тюремные камеры КГБ будет по специальной цене:

Вход в Vabamu:

Полный билет 5€

Льготный билет 3€

Семейный билет 11€