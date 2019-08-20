Музей Vabamu откроет в Теллискиви интерактивную экспозицию ”Балтийской цепи 30"

Экспозиция откроется в 50-метровом историческом коридоре, который находится в творческом городке Telliskivi. Интерактивная экспозиция, составленная на основе рассказов простых людей, через звуки и атмосферу того времени отнесет посетителей в исторический день на тридцать лет назад.

”Как будто время повернулось вспять”, описывает художник выставки Маэ Кивило свои первые впечатления от помещения для экспозиции. ”Коридор, который простоял тридцать лет почти нетронутым, послужит историческим фоном звуковым картинкам, которые встают перед глазами, слушая рассказы участников Балтийской цепи”, сказала Кивило.

Люди, которые стояли в Балтийской цепи, смогут на экспозиции вспомнить то время и поделиться с музеем своим рассказом о важном историческом событии. Хронологическая прогулка в прошлое будет также интересна и тем людям, которые по той или иной причине не смогли принять участие в Балтийской цепи. Звуковой фон и атмосфера того времени являются особенно хорошей возможностью рассказать о Балтийской цепи молодым людям, которые еще не родились в то время, и которые через экспозицию смогут прикоснуться к такому важному периоду истории Эстонии.

”Экспозиция Балтийской цепи напоминает о единении не только эстонского народа, но и народов всех трех Балтийских стран. Это момент истории, у которого мы можем многому научиться — совместным действиям, желанию быть вместе и надежде на будущее”, сказала руководитель музея оккупаций и свободы Vabamu Кеиу Телве. ”Подготовка к экспозиции показала, что и в то время у людей были разные взгляды на будущее и мировоззрения, но важнее всего для них была единая система ценностей и вера в независимость. Леннарт Мери сказал, что за свою страну мы отвечаем все вместе и каждый в отдельности. Сегодня должно быть также, как и 30 лет назад”, добавила Телве.

Балтийская цепь стала для жителей региона самым большим стремлением к независимости и свободе после оккупации Советского Союза. Это была мирная политическая демонстрация, идея которой родилась по инициативе народных движений Эстонии, Латвии и Литвы, и в которой приняли участие около 2 миллионов людей. День, в который прошла Балтийская цепь, 23 августа 1989 года, не был выбран случайным образом — в этот день прошло 50 лет со дня подписания тайного договора Германии и Советского Союза, т.е. со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа. Подписанием этого пакта, отрицая международное право, были поделены интересы региона Балтийских стран и Польши, и в результате этого договора Советский Союз оккупировал Балтийские страны. Основной целью непрерывной живой цепи было показать всему миру свое желание быть свободными, а также обратить внимание и потребовать общественного признания тайного соглашения, которое было заключено 50 лет назад.

Временная экспозиция откроется для посетителей ровно через 30 лет после Балтийской цепи, т.е. 23 августа, в 19 часов вечера. Экспозиция будет открыта для всех желающих до конца ноября. Экспозиция была подготовлена при сотрудничестве музея оккупаций и свободы Vabamu, оргкомитета Госканцелярии по празднованию 100-летнего юбилея Эстонской Республики, Министерства иностранных дел, Эстонского культурного капитала и Посольства США в Эстонии, а также экспозиция является частью серии мероприятий, посвященных 30-летию Балтийской цепи. Главный художник выставки Маэ Кивило, руководитель проекта Ката Мария Метсар. Визуальное и техническое исполнение создано при сотрудничестве агентства Motor.