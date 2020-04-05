Музей Адамсона-Эрика приглашает детей и молодежь к участию в конкурсе

По окончании конкурса, из отобранных жюри работ будет составлена выставка, которая откроется в арт-подвальчике Музея Адамсона-Эрика. Все работы будут также представлены и на виртуальной выставке.

Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях участников: 6–9 лет, 10–14 лет, 15–18 лет. Лучшие работы в каждой возрастной группе будут удостоены специальных призов от Художественного музея Эстонии: художественных принадлежносетй, публикаций, сувениров и игр. Награждены будут также и авторы, работы которых займут второе и третье места. Кроме того, музей учредил и два особых приза: возможность проведения своего дня рождения в музее в течение года, с экскурсией, мастер-классом или игрой.

Идея проведения конкурса появилась этой весной, с открытием выставки Олева Субби, и была вдохновлена яркими и самобытными работами художника. Цель конкурса – вдохновить детей и молодёжь, вынужденно находящихся дома, на занятия живописью, задействование своего воображения, и совершение путешествия в мир ярких фантазий и светлых воспоминаний.

Олев Субби любил использовать в своих картинах яркие и радостные цвета. Они писал замечательные картины, в сюжетах которых переплетались его личные воспоминания, мечты и фантазии. Так он создавал в своих работах идеальный мир – место, в котором приятно находиться как автору, так и зрителю. Куратор программ для публики Музея Адамсона-Эрика описывает идею конкурса как призыв создать свой собственный идеальный мир: «Мы хотели бы вдохновить детей и молодёжь помечтать, по примеру яркого творчества Олева Субби, и приглашаем воплотить свои самые тёплые воспоминания детства и мечты в одной картине. Искусство и техника живописи предоставляют прекрасные возможности для фантазии, поскольку красивые сочетания цветов и вызываемое ими настроение создают поистине неисчерпаемые возможности для создания идеальных пейзажей. В нынешней ситуации карантина ребята смогут погрузиться в свой мир, вызвать приятные воспоминания и сделать свои будни яркими».

Для принятия участия в конкурсе музей советует всем желающим ознакомиться с творчеством Олева Субби в цифровом архиве Художественного музея Эстонии и просмотреть недавно созданный виртуальный урок по искусству «Создание идеального мира». В художественном конкурсе можно принимать участие всем классом и воспользоваться возможностью для создания конкурсной работы в ходе виртуального урока, посвящённого творчеству Олева Субби. На уроке рассматривается настроение, создаваемое цветом, и основы учения о цвете.