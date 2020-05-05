"Мустамяэскую весну" можно увидеть в выставочных окнах Таллиннской горуправы
С 4 мая до начала лета все желающие смогут посмотреть лучшие фотографии с фотоконкурса ”Весна в Мустамяэ”, организованного управой столичного района.
С 4 мая до начала лета все желающие смогут посмотреть лучшие фотографии с фотоконкурса ”Весна в Мустамяэ”, организованного управой столичного района.
”С приходом весны мы организовали фотоконкурс „Весна в Мустамяэ” и пригласили к участию жителей Таллинна в возрасте от 1 года до 100 лет”, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.
”Всего на конкурс было представлено 67 фотографий — одна красивее другой. Победители были объявлены в результате народного голосования, организованного на странице управы Мустамяэ в Facebook. Лучший момент удалось запечатлеть Игорю Григорьеву — именно его фотографию с синицей люди выбрали как лучшую. Поздравляем победителя! Тем не менее, успехов в конкурсе добились и привлекли внимание своими потрясающими фотографиями Кристина Сепп, Павел Гречко, Лийзе Рум, Константин Сепп, Аюми И, Ольга Червинская, Анастасия Геращенко.
Фотовыставка из лучших фотографий украсит выставочные окна горуправы Таллинна с 4 мая до начала лета. Приходите посмотреть! Желаем всем прекрасной весны!” - пожелал Лаатс.
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