"Мустамяэскую весну" можно увидеть в выставочных окнах Таллиннской горуправы

”С приходом весны мы организовали фотоконкурс „Весна в Мустамяэ” и пригласили к участию жителей Таллинна в возрасте от 1 года до 100 лет”, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс.

”Всего на конкурс было представлено 67 фотографий — одна красивее другой. Победители были объявлены в результате народного голосования, организованного на странице управы Мустамяэ в Facebook. Лучший момент удалось запечатлеть Игорю Григорьеву — именно его фотографию с синицей люди выбрали как лучшую. Поздравляем победителя! Тем не менее, успехов в конкурсе добились и привлекли внимание своими потрясающими фотографиями Кристина Сепп, Павел Гречко, Лийзе Рум, Константин Сепп, Аюми И, Ольга Червинская, Анастасия Геращенко.

Фотовыставка из лучших фотографий украсит выставочные окна горуправы Таллинна с 4 мая до начала лета. Приходите посмотреть! Желаем всем прекрасной весны!” - пожелал Лаатс.