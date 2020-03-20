Мустамяэский ледовый парк убрал лед

”Мы открыли новую pop-up ледовую площадку по адресу Вильде теэ, 69 21 декабря прошлого года, — напоминает старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — Эти три месяца показали, что любители зимнего спорта в Мустамяэ оценили ее высоко. За сезон ледовый парк в общем посетило 24 200 человек, в том числе 10 232 ученика — поэтому до цели 25 000 осталось совсем немного, однако за это следует ”поблагодарить” также вызванное коронавирусом чрезвычайное положение. В ледовом парке проходили также детские утренники и другие интересные мероприятия, со своей стороны могу сказать, что сотрудничество с командой ледового парка во главе с Фредом Рандвером и Сильвером Уусталу доставило только радость. Предстоящей зимой, если все пойдет хорошо, Мустамяэский ледовый парк откроет сезон уже 1 декабря. Поэтому до новых встреч в Мустамяэском ледовом парке!”

Сезон Мустамяэского ледового парка в числах: в декабре — 7410 посетителей, в январе — 8934, в феврале — 5711, за две недели марта — 2145.

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