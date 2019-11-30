Мустамяэская гуманитарная гимназия празднует юбилей — 50 лет

"Общеобразовательные школы Мустамяэ — все сильные, но Гуманитарная гимназия Мустамяэ является флагманом — по крайней мере, в том, что касается уровня языкового погружения в таллиннских школах”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, который также является выпускником Мустамяэской гуманитарной гимназии

"Примечательно то, что когда наши другие учебные заведения начали присоединяться к программе языкового погружения только в начале двухтысячных годов или чуть позже, то история языкового погружения в гуманитарной гимназии уходит корнями 50 лет назад: уже когда школу открыли в 1969 году, там начали работать эстонские и русские классы. Языковое погружение и интеграция присутствовали всегда. Огромное спасибо всем учителям во главе с директором Татьяной Лютер и мои поздравления всей школе!" - сказал вице-мэр.

Хронология ТМГГ



· В 1969 году открылась Таллиннская 52-я восьмилетняя школа: 23 комплекта классов, 644 ученика, 34 учителя, 150 детей из детского дома. В школе работали начальные классы с русским и эстонским языком обучения.

· В 1971 году начал работу Клуб Интернациональной Дружбы под руководством Аллы Жирковой.

· В 1973 году школа преобразована в среднюю. В том же году были организованы отряды Эстонской Дружины школьников. В 1975 году состоялся первый выпуск средней школы.

· С 1977 года по 2007 год в школе работали музыкальные классы, в 80-х годах открываются спортивные классы, классы с углублённым изучением литературы, математики и эстонского языка. Школа участвовала в эксперименте по обучению детей с шестилетнего возраста. Старшеклассники имели возможность получить профессию почтового работника, телеграфиста, швеи, авторемонтника.