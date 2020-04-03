Мустамяэ призывает жителей участвовать в двух конкурсах!

”Фотографии лучше сделать быстрее, — сказал старейшина района Лаури Лаатс об объявленном фотоконкурсе, — туда работы следует подать уже к 19 апреля, любимца публики мы выберем путем голосования на Facebook 20 — 25 апреля".

"Лучшие фотографии мы опубликуем в майском номере газеты Мустамяэ, победители будут награждены, также мы хотим вновь устроить выставку победивших работ. Будет видно, получится ли у нас это в условиях чрезвычайного положения, но ни одна ситуация не длится вечно, и когда-нибудь горожане обязательно увидят лучшие фотографии фотоконкурса ”Весна в Мустамяэ”, пусть даже осенью!"

"Для написания рассказов у участников времени немного больше, до 1 мая, но для литераторства и требуется давать чуть больше времени. Темы и регламент конкурса мы опубликовали в апрельском номере газеты Мустамяэ, также на Facebook странице Мустамяэ https://www.facebook.com/MustamaeLinnaosa/.

Извлечем пользу из этого кризиса как для себя, так и для других, и создадим в мире что-то совершенно новое и светлое — не это ли лучшее, чему может посвятить себя человек? Ждем активного участия как в фотоконкурсе, так и в конкурсе историй!” - призвал Лаатс.