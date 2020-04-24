Мустамяэ приводит в порядок игровые площадки

”Чрезвычайное положение не будет длиться вечно, — комментирует начинание Лаури Лаатс, старейшина Мустамяэ, — и мы делаем всё для того, чтобы, когда детям вновь разрешат посещать игровые площадки — надеемся, это случится уже во второй половине мая или хотя бы в июне — они были чистые, отремонтированные, безопасные и конечно же интересные. Маленькие мустамяэсцы уже с нетерпением ждут этого, и, что тут говорить, самому грустно смотреть на безлюдные игровые площадки. В то же время именно сейчас самое подходящее время, чтобы привести площадки в порядок, и именно это мы и делаем.

Плановые работы по обустройству игровых площадок (чистка песка, завоз нового и уборка) завершатся к 15 мая. Более крупные работы, такие как замена элементов игровых аттракционов или установка новых, планируется завершить к началу июня.

Параллельно с ремонтными работами и уборкой мы проектируем и новые игровые площадки! Речь идет об игровых площадках по адресу Männi park 7, Akadeemia tee 30a и Akadeemia tee 54. Надеюсь, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы сможем реализовать эти проекты в этом году или хотя бы начать их строительство”.

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