17.01.2020, 07:00

Мустамяэ приглашает в субботу на традиционный Фестиваль света


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Мустамяэ приглашает в субботу на традиционный Фестиваль света
Мустамяэская управа

В субботу, 18 января в 17 часов все желающие приглашаются в Мустамяэ, на стадион по адресу Вильде теэ, 120, на традиционный Мустамяэский фестиваль света.

”На этот раз организатор фестиваля света Индрек Лехт преподнесет нам сюрприз в виде пятиметровой огненной 3D-скульптуры в виде мифологического Мирового дерева”, — приоткрыл завесу тайны старейшина района Лаури Лаатс.

”Индрек, который в этом году отмечает четверть века своей миссии и работы в должности мастера по свету, хотел бы рассказать об этом свою историю. Мировое дерево, изображаемое во многих разных культурах, символизирует единство мира, объединяя в себе три сферы мироздания: ветви дерева соотносятся с небесными телами и божествами, ствол — с миром смертных, а корни — с подземным миром, или преисподней. Мировое дерево называют также Древом жизни, поскольку оно отражает представление о жизненном цикле: рождении, взрослении, смерти и возрождении. Символ Мирового дерева исполняет желания и приносит семейное счастье. Именно такую огненную скульптуру, преисполненную мощи и величия, и установят для нас мастера огненного шоу, и я уверен, что зрелище будет просто невероятным”.

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На этот раз музыкальное сопровождение на фестивале света обеспечит Дон Ульвик на барабанах, выступят танцоры театра огня из труппы Flaamos, из рождественских елок мустамяэсцев, как всегда, будут разведены костры, а зрителям будет предложен горячий чай и сюрпризы.

Управа района приглашает всех на праздник огня, музыки и света!

Управа Мустамяэ
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