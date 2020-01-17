Мустамяэ приглашает в субботу на традиционный Фестиваль света

”На этот раз организатор фестиваля света Индрек Лехт преподнесет нам сюрприз в виде пятиметровой огненной 3D-скульптуры в виде мифологического Мирового дерева”, — приоткрыл завесу тайны старейшина района Лаури Лаатс.

”Индрек, который в этом году отмечает четверть века своей миссии и работы в должности мастера по свету, хотел бы рассказать об этом свою историю. Мировое дерево, изображаемое во многих разных культурах, символизирует единство мира, объединяя в себе три сферы мироздания: ветви дерева соотносятся с небесными телами и божествами, ствол — с миром смертных, а корни — с подземным миром, или преисподней. Мировое дерево называют также Древом жизни, поскольку оно отражает представление о жизненном цикле: рождении, взрослении, смерти и возрождении. Символ Мирового дерева исполняет желания и приносит семейное счастье. Именно такую огненную скульптуру, преисполненную мощи и величия, и установят для нас мастера огненного шоу, и я уверен, что зрелище будет просто невероятным”.

На этот раз музыкальное сопровождение на фестивале света обеспечит Дон Ульвик на барабанах, выступят танцоры театра огня из труппы Flaamos, из рождественских елок мустамяэсцев, как всегда, будут разведены костры, а зрителям будет предложен горячий чай и сюрпризы.

Управа района приглашает всех на праздник огня, музыки и света!

Управа Мустамяэ