Мустамяэ поблагодарил своих педагогов

В своей торжественной речи учителям старейшина района Лаури Лаатс вспомнил изречение древнегреческого философа Платона, что именно то, как человек начинает свой образовательный путь, в большей части определяет его будущее.

”Ясно, что должность учителя — это не просто работа, это профессия в самом прямом смысле этого слова”, — сказал Лаатс. ”Это наша общая ответственность перед следующими поколениями, и на вас, уважаемые учителя, она возлагается в особенности. Я уже ранее говорил и скажу еще раз: я считаю очень важным, что вы учите не просто какому-то предмету, а вы учите молодого человека, прежде всего, думать. Именно это умение — думать, анализировать, делать выводы — в жизни ценнее золота.

Я искренне надеюсь, что в ваши руки попадают любознательные и послушные дети и подростки, которые четко знают, что именно учеба является гарантией их успешного будущего, кто не позволяет никому и ничему воздействовать на себя и чей пубертатный период проходит мимо, как бы между прочим… О да, было бы это только так! Как мы знаем, реальность совсем иная. В реальности даже у самых замечательных учеников бывают тяжелые моменты, а духовная жизнь некоторых подростков кажется, что только и состоит из таких моментов. И как раз в такой момент именно учитель может для кого-то играть роль, которая изменит жизнь. Я убежден, что вы сможете нести эту ответственность. Благодарю вас за это!”

После окончания официальной части публика наслаждалась пьесой Мика Миллиахо ”Гараж” в исполнении Театра Старого Баскина, где учителей веселили Тыну Оя и Андрус Ээлмяэ.