Мустамяэ и Нымме хотят удержать своих педагогов
Сегодня, 18 октября, старейшины районов Мустамяэ и Нымме подписали соглашение о сотрудничестве с НКО ”Школа, поддерживающая начинающего учителя” (Alustavat Õpetajat Toetav Kool).
Сегодня, 18 октября, старейшины районов Мустамяэ и Нымме подписали соглашение о сотрудничестве с НКО ”Школа, поддерживающая начинающего учителя” (Alustavat Õpetajat Toetav Kool).
Согласно соглашению, в 2019/2020 учебном году на совместной основе будет запущена серия встреч по поддержке начинающих учителей в мустамяэских и ныммеских школах с целью предложения возможности делиться опытом, получать поддержку и знания в вопросах решения случаев, а также возможности критического анализа своей деятельности и развития. Тем самым будет заложена основа сети поддержки и сотрудничества начинающих преподавателей.
”Молодые учителя являются одним из ключевых вопросов нашего общества: мы все хотим, чтобы наших детей учили хорошие педагоги. Для достижения этой цели необходимо обеспечить учителям достойный старт. Это просто замечательно, что районные управы Мустамяэ и Нымме ценят и поддерживают обеспечение такого старта. Вместе нам удастся многого достичь!” — сказала Трийн Нооркыйв, лидер НКО ”Школа, поддерживающая начинающего учителя”.
”По данным статистики, каждую осень в Эстонии впервые приступают к работе учителем более 800 преподавателей, из которых каждый четвертый покидает школу еще до начала второго года”, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. ”Это печальная тенденция, которая ставит наших замечательных директоров школ в сложную ситуацию. Я считаю, что в данном случае район обязан протянуть руку помощи. В Мустамяэ имеется девять общеобразовательных школ плюс частные школы, в этом году к работе приступило не менее 20 новых педагогов — в Таллиннской 53-ей средней школе, в Гимназии Arte, в Мустамяэской гимназии, в Мустамяэской гуманитарной гимназии, Таллиннской немецкой гимназии, Таллиннской технической гимназии. Очень надеюсь, что как приступившие к работе в Мустамяэ молодые педагоги, так и в более широком плане все наши замечательные образовательные учреждения получат максимальную пользу от подписанного сегодня изъявления доброй воли!”
По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, в общеобразовательных школах района состав коллективов остается довольно стабильным, там работают преподаватели со стажем. Проблема заключается в адаптации молодых учителей со стажем менее 5 лет и их стремлении продолжать работать по выбранной специальности.
”В этом году в Нымме на пять школ — основные школы Кивимяэ, Рахумяэ и Нымме, Ныммескую гимназию и школу Пяэскюла — в общей сложности 17 новых учителей. Как показывает статистика, чаще всего из школы уходят и, вероятно, перестают работать по специальности учителя, в течение пяти лет работы в этой профессии. Учитывая это обстоятельство, мы начинаем сотрудничество с НКО ”Школа, поддерживающая начинающего учителя”, чтобы и со своей стороны оказать поддержку новым, только что пришедшим в школу или будущим учителям”, — добавила Шиллис.
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