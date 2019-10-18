Мустамяэ и Нымме хотят удержать своих педагогов

”По данным статистики, каждую осень в Эстонии впервые приступают к работе учителем более 800 преподавателей, из которых каждый четвертый покидает школу еще до начала второго года”, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. ”Это печальная тенденция, которая ставит наших замечательных директоров школ в сложную ситуацию. Я считаю, что в данном случае район обязан протянуть руку помощи. В Мустамяэ имеется девять общеобразовательных школ плюс частные школы, в этом году к работе приступило не менее 20 новых педагогов — в Таллиннской 53-ей средней школе, в Гимназии Arte, в Мустамяэской гимназии, в Мустамяэской гуманитарной гимназии, Таллиннской немецкой гимназии, Таллиннской технической гимназии. Очень надеюсь, что как приступившие к работе в Мустамяэ молодые педагоги, так и в более широком плане все наши замечательные образовательные учреждения получат максимальную пользу от подписанного сегодня изъявления доброй воли!”

По словам старейшины района Нымме Грете Шиллис, в общеобразовательных школах района состав коллективов остается довольно стабильным, там работают преподаватели со стажем. Проблема заключается в адаптации молодых учителей со стажем менее 5 лет и их стремлении продолжать работать по выбранной специальности.

”В этом году в Нымме на пять школ — основные школы Кивимяэ, Рахумяэ и Нымме, Ныммескую гимназию и школу Пяэскюла — в общей сложности 17 новых учителей. Как показывает статистика, чаще всего из школы уходят и, вероятно, перестают работать по специальности учителя, в течение пяти лет работы в этой профессии. Учитывая это обстоятельство, мы начинаем сотрудничество с НКО ”Школа, поддерживающая начинающего учителя”, чтобы и со своей стороны оказать поддержку новым, только что пришедшим в школу или будущим учителям”, — добавила Шиллис.