Мустакиви теэ преобразится. Все желающие могут ознакомиться с проектом!

Районной управе известно, что некоторые люди настроены против проекта и опасаются, что в результате строительства трассы пострадает природа. ”Действительно, в ходе проекта придется спилить некоторые деревья, но это будет сделано только в случае крайней необходимости. Всем, кто критично настроен в отношении проекта, хотелось бы напомнить, для чего необходимо строительство этой дороги. Поблизости находится новый район Куререха, где поселятся примерно 1000 человек. Увеличится количество как жителей, так и автомобилей. Это, в свою очередь, еще больше увеличит время, затрачиваемое на поездки. Поэтому необходимо инвестировать в новые маршруты и линии общественного транспорта”, — сказал Лийнат. ”В результате продолжения улицы Мустакиви будет налажено лучшее сообщение не только между Ласнамяэ и Пирита, но и между Петербури теэ, Таллиннской окружной дорогой и Виймси. Этот проект касается огромного количества людей”.

С проектом условий проектирования можно будет ознакомиться с 24 июля до 7 августа текущего года в районной управе Пирита (Клоостри теэ, 6, каб. 128). В этот период все заинтересованные лица могут вносить письменные предложения и возражения. Если за это время не будет представлено возражений или предложений, то административный орган желает обсудить вопрос без проведения публичного заседания.

Продление улицы Мустакиви теэ от Нарвского шоссе до улицы Козе теэ согласуется с общей планировкой зоны жилищной застройки Ласнамяэ и общей планировкой района Пирита. С проектом условий проектирования можно ознакомиться также в интернете по адресу http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=167400 .