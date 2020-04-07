Мусору не место в костре! Рекомендации Министерства окружающей среды на период ЧП

От старой мебели, одежды, обуви, автомобильных шин, строительных отходов, банок из-под краски и прочего мусора нужно избавляться законным путем. Садовый мусор можно компостировать, упаковки – отнести в контейнер для отходов из-под упаковки.

По словам Реэт Прууль, старшего специалиста отдела внешнего воздуха и радиационного излучения министерства окружающей среды, сжигание мусора в костре на приусадебном участке может в конечном результате привести к тому, что на его территории и на прилегающих участках нельзя будет выращивать экологически чистые фрукты и овощи, а в худшем случае кто-то угодит в больницу. «Накопление вредных веществ в организме до критического уровня занимает длительное время и проблемы со здоровьем могут проявиться спустя годы. Как правило, люди даже не догадываются, что явилось причиной заболевания, особенно, если они до сих пор вели, по их мнению, правильный, здоровый образ жизни», сказала Прууль.

Более подробно узнать об опасности для здоровья, которую представляет собой сжигание мусора в костре, можно здесь.

Иногда мусор сжигают в костре для уменьшения расходов, связанных с его утилизацией. Для домашнего хозяйства заказывается контейнер самого маленького размера или утверждается, что данное домашнее хозяйство (например, дача) не используется. Не помещающиеся в контейнер отходы сжигаются в костре. То же самое делается и в том случае, если контейнер на дачный участок не заказывается. Такой подход в корне неверен.

Во время чрезвычайного положения настоятельно рекомендуется оставаться дома и не отвозить отходы на станцию по приему отходов и/или в контейнеры, установленные на общественных площадках до того момента, когда опасность заражения минует!

Ознакомиться с пунктами приемки отходов, расположенными недалеко от места Вашего проживания, можно, пройдя по следующей ссылке kuhuviia.ee.

Можно ли передавать отходы специализированному предприятию во время чрезвычайного положения и как это делать?

• Сначала, пожалуйста, убедитесь, что станция или пункт по приему отходов открыто. На сегодняшний день большинство из них закрыли свои двери, и прием отходов временно прекращен. Кроме того, в настоящее время рекомендуется оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.