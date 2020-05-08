МуПо получила новый долгожданный опорный пункт в столичном Кристийне

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что работа в одном здании вместе с инспекторами муниципальной полиции улучшает сотрудничество и помогает быстрее разбираться с жалобами.

”В будущем жителям станет проще получить наши услуги, так как в одном здании можно посетить как отдел городского хозяйства, регистр населения, муниципальную полицию и другие отделы. В итоге это поможет значительно усилить меры контроля, информация также движется быстрее. Получилось так, что чрезвычайная ситуация в стране началась почти сразу после того, как мы переехали в новое здание. За это время инспекторы ежедневно проверяли по тридцать объектов — игровые площадки, стадионы, уличные тренажеры и прочее. Часто приходилось совершать рейды и по несколько раз в день, плюс каждый день приходили вызовы через инфотелефон патрульной службы. Благодарю коллег из муниципальной полиции, мы работаем вместе по обеспечению правил благоустройства и норм безопасности в районе”, — добавил Рийбе.

По словам заведующего Департамента муниципальной полиции Таллинна Айвара Тоомпере, чиновники МуПо давно ждали, чтобы обслуживающие район Кристийне инспекторы получили рабочие помещения в новом административном здании управы. ”6-го марта наша маленькая мечта сбылась. Благодаря этому, несомненно, улучшится сотрудничество между нашими инспекторами и районной управой. И если раньше в этом регионе работал один инспектор, то благодаря новым условиям работы, мы смогли расширить штат до двух сотрудников”, — пояснил Тоомпере.

В марте инспекторам района Кристийне поступило 12 и в апреле 29 письменных заявлений, по телефону и в ходе приема в опорном пункте еще 22 в марте и 20 — в апреле.

Задача несущих службу в опорном пункте муниципальных полицейских — обращать особое внимание на соблюдение правил благоустройства и безопасность в районе, а также находить решение проблем жителей в этих сферах. В опорном пункте Кристийне трудятся главный инспектор МуПо Кристель Соотла и старший инспектор Владислав Жаров.

Новое административное здание Управы Кристийне находится по адресу ул.Металли,5.