МуПо: по случаю 8 марта будет открыт проезд к цветочным киоскам на улице Виру в Таллинне
По случаю Международного женского дня 7 и 8 марта будет открыт проезд к цветочным киоскам на улице Виру в Таллинне, сообщает rusERR.
По случаю Международного женского дня 7 и 8 марта будет открыт проезд к цветочным киоскам на улице Виру в Таллинне, сообщает rusERR.
"Завтра мы будем следить за соблюдением порядка и после полудня при необходимости уберем заграждения, чтобы открыть проезд к киоскам для покупателей цветов. Опыт предыдущих лет показывает, что в эти дни покупателей очень много. Поэтому мы рассмотрели возможность предоставить временный проезд и в этом году", — сказал руководитель Департамента Муниципальной полиции (МуПо) Айвар Тоомпере.
Регулировать парковку и следить за ситуацией будет патруль МуПо. "Мы уберем заграждения тогда, когда на въезде на улицу Виру станет заметно скопление машин", — добавил Тоомпере.
После покупки цветов автомобили будут направлять до ворот Виру, где есть возможность повернуть налево, на улицу Валли.
Сотрудники МуПо напоминают о важности соблюдения правила "2+2" и ношении масок.
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